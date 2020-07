– Dzięki nam Niemcy nie czują się zobowiązani do obrony własnego kraju. A prezydent (Trump) właśnie powiedział: spójrzcie, dlaczego amerykański podatnik miałby was bronić, jeśli nie chcecie się bronić sami? – to fragment komentarza Macgregora dla telewizji Fox News z 2018 r.

Reanimacja zombie

Właśnie wtedy do informacji opinii publicznej trafiła wiadomość, że departament obrony USA szacuje koszty wycofania lub przesunięcia części amerykańskich wojsk stacjonujących w Niemczech.

Niecały rok później, pisząc o NATO, Macgregor stwierdził: „Sojusz nie umiera. NATO to zombie. Wraz ze zniknięciem sowieckiego zagrożenia uszło z niego życie. Sojusz wojskowy jest tylko raz po raz reanimowany, zwykle za pomocą sztuczek voodoo. W pewnym momencie jednak również zombie umierają”.