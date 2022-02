"(Spotkanie ma odbyć się) w Europie, a Rosjanie zaproponowali datę spotkania na koniec przyszłego tygodnia. Dojdzie do niego pod warunkiem, że Rosja nie przeprowadzi inwazji na Ukrainę" - przekazał rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

"Jeżeli w następnych dniach (Rosjanie) się do tego posuną, pokaże to jasno, że nigdy nie podchodzili poważnie do kwestii dyplomacji" - dodał.

W piątek rosyjska agencja Interfax podała ponadto, powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony, że tego dnia odbędzie się rozmowa szef resortu Siergieja Szojgu i jego amerykańskiego odpowiednika Lloyda Austina.

Również w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przeprowadzi wideokonferencję z udziałem sojuszników – przywódców Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii, a także UE i NATO - poświęconą umacnianiu obecności wojskowej Rosji u granic Ukrainy.