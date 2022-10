Zadłużenie USA przekroczyło 31 bln dolarów - poinformowało we wtorek amerykańskie ministerstwo finansów. Wartość długu zbliża się do ustanowionego przez Kongres limitu zadłużenia, wynoszącego około 31,4 bln dol. - podaje Associated Press.

Skala zadłużenia pogorszy jeszcze kondycję amerykańskiej gospodarki, która zmaga się z wysoką inflacją. Według ekonomisty z Uniwersytetu Princeton Owena Zidara podnoszenie przez bank centralny stóp procentowych sprawi, że obsługa długu rządowego stanie się bardziej kosztowna. Reklama Seria podwyżek stóp procentowych, na jaką zdecydował się Fed, jest próbą opanowania inflacji, ale istnieje obawa, że przyczyni się do wejścia gospodarki USA w recesję. Zdaniem Zidara rząd powinien rozważyć zmianę polityki podatkowej, w tym podnieść ewentualnie podatki dla najbogatszych Amerykanów, by zagwarantować większe wpływy do budżetu. Zadłużenie jest jednak niższe o 400 mld USD niż rządowa prognoza z marca, co wynika z wyższych niż przewidywano dochodów i poprawy sytuacji gospodarczej po pandemii. Profesor ekonomii z Uniwersytetu Loyola Marymount Sung Won Sohn powiedział AP, że Ameryce "zajęło 200 lat zadłużenie się na pierwszy bilion dolarów, a od początku pandemii dochodzi kolejny bilion prawie co kwartał".