Firma byłego prezydenta USA Donalda Trumpa zajmująca się mediami społecznościowymi została tymczasowo zatrzymana – dwukrotnie – na giełdzie po nagłym i gwałtownym spadku w dniu wyborów po ogromnym wzroście – podaje CNN. Akcje właściciela Truth Social Trump Media & Technology Group, które są sprzedawane pod symbolem „DJT”, na krótko spadły po wzroście aż o 17% we wtorek rano. Po zatrzymaniu handlu z powodu zmienności, akcje zaczęły odrabiać straty, ale zakończyły dzień spadkiem o ponad 1%. Akcje podskoczyły jednak o ponad 10% w handlu po godzinach we wtorek wieczorem, gdy zaczęły napływać wyniki wyborów.

Moment przełomowy firmy Donalda Trumpa

Firma stoi w obliczu potencjalnego momentu przełomowego. Akcje zyskały 12% w poniedziałek, odbijając się po trzech dniach gwałtownych strat w zeszłym tygodniu. Inwestorzy od miesięcy zakładają, że zwycięstwo Trumpa może zwiększyć wartość Truth Social – choć uzasadnienie obecnej ceny byłoby bardzo trudne, nawet gdyby Trump wrócił do Białego Domu. Wyniki za trzeci kwartał, opublikowane przez Trump Media po dzwonku zamykającym w dniu wyborów, przedstawiają obraz firmy wciąż borykającej się z przyciągnięciem użytkowników.

Trump Media tak naprawdę traci

Trump Media traci pieniądze i generuje bardzo niewielkie przychody. Jej główny produkt, konserwatywna sieć społecznościowa Truth Social, pozostaje niewielka. Jednak Trump Media przekształciło się w tzw. akcje memowe o wartości wielu miliardów dolarów i ulubiony sposób traderów na obstawianie, kto wygra wybory. Rynki prognostyczne zmieniły się w kierunku Trumpa w ostatnich dniach.

Trump chce mieć swoją telewizję

Trump Media ogłosił we wtorek, że jego przychody spadły o 6% rok do roku do zaledwie 1 miliona dolarów. Firma straciła kolejne 19,3 miliona dolarów, choć była to poprawa w porównaniu z 26 milionami dolarów w poprzednim kwartale. Nawet pomimo piętrzących się strat, Trump Media zakończyło trzeci kwartał bez zadłużenia i z 673 milionami dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych.

Devin Nunes, były republikański kongresmen, który jest obecnie dyrektorem generalnym Trump Media, powiedział, że firma „nadal bada dodatkowe możliwości rozwoju”, w tym potencjalne fuzje i przejęcia z fintechami lub innymi firmami. Nunes podkreślił niedawne wysiłki zmierzające do uruchomienia usługi telewizji cyfrowej Truth+ i wprowadzenia transmisji strumieniowej telewizji na żywo w Truth Social.

Donald Trump posiada 114,75 miliona akcji spółki, co czyni go dominującym akcjonariuszem. Przy obecnych cenach akcje te są warte około 3,9 miliarda dolarów. To gwałtowny wzrost z 1,4 miliarda dolarów 23 września, kiedy Trump Media zamknęło się na rekordowo niskim poziomie.