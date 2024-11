Reklama





Trump ponownie prezydentem

Według firmy sondażowej Edison Research, na którą powołuje się agencja Reuters, Trump otrzymał 70,7 mln głosów, a Harris - 65,7 mln. Frekwencja wyniosła 87 proc. Analitycy szacują, że Trump uzyskał 51 proc., a Harris 47,4 proc. głosów.

Jeśli obliczenia mediów się potwierdzą, Trump zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych i będzie sprawował urząd przez dwie nienastępujące po sobie kadencje jako pierwszy polityk od czasów Grovera Clevelanda pod koniec XIX w.

Amerykańska konserwatywna stacja Fox News przewidywała już wcześniej zwycięstwo kandydata Republikanów. Podobną prognozę przedstawił cytowany przez Reutersa ośrodek analityczny Decision Desk HQ.

Johnson: Trump został naszym prezydentem elektem

Donald Trump został naszym prezydentem elektem – ogłosił w nocy z wtorku na środę (czasu lokalnego) Republikanin, spiker Izby Reprezentantów USA Mike Johnson, cytowany przez Reutera.

Polityk zapowiedział, że Republikanie są gotowi i przygotowani do natychmiastowego działania zgodnie z programem Trumpa "America First".

Wcześniej zwycięstwo Trumpa w wyborach prognozowały ośrodek analityczny Decision Desk HQ oraz konserwatywna telewizja Fox News.

Według agencji AP Trump zdobył dotychczas 247 głosów elektorskich, zaś kandydatka Demokratów Kamala Harris - 210. Według dziennika "New York Times" zwycięstwo Trumpa jest "bardzo prawdopodobne".

Głosowanie zakończyło się o godz. 7 czasu polskiego.

Przywódcy gratulują Trumpowi

Mimo braku ostatecznych wyników wyborów prezydenckich gratulacje Donaldowi Trumpowi złożył już szef NATO Mark Rutte, a także przywódcy części krajów, w tym prezydenci Polski, Ukrainy, Francji i Turcji, oraz premierzy Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii i Indii.

Zwycięstwa wyborczego pogratulował Trumpowi Andrzej Duda. "Gratulacje, Panie Prezydencie Trump! Zrobiłeś to! - napisał w środę na platformie X.

Sekretarz generalny NATO na platformie X przekazał, że "właśnie pogratulował prezydentowi elektowi Donaldowi Trumpowi". „Jego przywództwo ponownie odegra kluczową rolę w utrzymaniu siły naszego sojuszu. Z niecierpliwością czekam na współpracę, aby promować +pokój przez siłę+ w ramach NATO” - dodał.

Rutte napisał, że w pierwszej kadencji prezydenckiej Trump wykazał się silnym przywództwem, które „zmieniło podejście do wydatków na obronę w Europie, poprawiło transatlantycki podział obciążeń i wzmocniło zdolności Sojuszu”.

„Kiedy prezydent elekt Trump ponownie obejmie urząd 20 stycznia, zostanie powitany przez silniejszy, większy i bardziej zjednoczony Sojusz” – podkreślił w oświadczeniu. Dwie trzecie członków NATO wydaje obecnie co najmniej 2 proc. swojego PKB na obronność. „Musimy kontynuować te wysiłki, aby zachować pokój i dobrobyt w Ameryce Północnej i Europie” – podsumował Rutte.

MSZ Chin przekazało, że będą "w dalszym ciągu postrzegać i realizować relacje z USA w oparciu o zasady wzajemnego szacunku, pokojowego współistnienia i obopólnie korzystnej współpracy".

Gratulacje złożył "prezydentowi elektowi" również premier Izraela Benjamin Netanjahu. „Wasz historyczny powrót do Białego Domu to nowy początek dla Ameryki i potężne odnowienie wielkiego sojuszu między Izraelem a Ameryką. To ogromne zwycięstwo!” – podkreślił w oświadczeniu na X.

O „największym powrocie w historii politycznej USA” napisał premier Węgier Viktor Orban, dodając, że to „zwycięstwo bardzo potrzebne światu”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w gratulacyjnym wpisie w mediach społecznościowych przypomniał, że we wcześniejszej rozmowie omówił z Trumpem strategiczne partnerstwo Ukrainy i USA oraz jego plan zwycięstwa. „Doceniam zaangażowanie prezydenta Trumpa w zasadę +pokój przez siłę+, która może przybliżyć sprawiedliwy pokój na Ukrainie – zapewnił Zełenski. - Z niecierpliwością czekamy na erę silnej Ameryki pod zdecydowanym przywództwem prezydenta Trumpa, licząc na jej dalsze wsparcie dla Ukrainy”. Wyraził też nadzieję na rozwój dwustronnej współpracy politycznej i gospodarczej oraz zadeklarował gotowość Ukrainy do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie i społeczności transatlantyckiej przy wsparciu sojuszników.

Premier Indii Narendra Modi podkreślił znaczenie relacji swego kraju z USA. „Serdeczne gratulacje, mój przyjacielu, z okazji historycznego zwycięstwa wyborczego” – napisał. „W miarę, jak będziesz kontynuował sukcesy swojej poprzedniej kadencji, z niecierpliwością czekam na odnowienie naszej współpracy” - dodał.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała, że „UE i USA to więcej niż sojusznicy". "Łączy nas prawdziwe partnerstwo (...) obejmujące 800 mln obywateli. Pracujmy razem nad silnym programem transatlantyckim, który przyniesie korzyści naszym społeczeństwom" - zaapelował.

"Europa jest gotowa współpracować przy stawianiu czoła bezprecedensowym wyzwaniom geopolitycznym" - napisała na X szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Dodała, że ze strony Europy jest gotowość, aby utrzymać silne więzi transatlantyckie, zakorzenione we wspólnych wartościach, "takich jak wolność, prawa człowieka, demokracja i otwarte rynki". Gratulacje złożył szef Rady Europejskiej Charles Michel.

O gotowości do współpracy z USA zapewnił prezydent Francji Emmanuel Macron. Będzie to współpraca "z pańskimi przekonaniami i z moimi, z szacunkiem i ambicją, aby było więcej pokoju i dobrobytu" - oświadczył Macron na X.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer napisał o "historycznym zwycięstwie wyborczym Trumpa" i wspólnej obronie "wartości, takich jak wolność, demokracja i przedsiębiorczość".

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapewnił o kontynuowaniu "pracy nad strategicznymi relacjami dwustronnymi i silnym partnerstwem transatlantyckim”. Gratulacje złożył Trumpowi m.in. lider skrajnie prawicowej partii Vox Santiago Abascal, który podkreślił rolę Latynosów w głosowaniu w USA.

Premier Włoch Giorgia Meloni we wpisie gratulacyjnym na X napisała, że "Włochy i USA są siostrzanymi narodami", połączonymi "strategicznymi więziami, które (...) teraz jeszcze się umocnią" - dodała.

Premier Norwegii Jonas Gahr Store przekazał, że nie może "doczekać się dalszej współpracy z USA pod przywództwem Trumpa”.

Gratulacje złożył też prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który nazwał Trumpa przyjacielem i podkreślił, że ten wygrał wybory "po ogromnej walce". "Mam nadzieję, że w tej nowej erze relacje między Turcją i USA będą wzmocnione, a globalne kryzysy, w tym sprawa palestyńska i wojna rosyjsko-ukraińska, dobiegną końca" - oświadczył Erdogan.

Prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili podkreśliła, że silne USA "jak nigdy wcześniej są potrzebne, by wspierać euroatlantycką integrację Gruzji, wzmacniać regionalne bezpieczeństwo i stabilność" oraz bronić wolności i niezależności Gruzinów. Premier Irakli Kobachidze wyraził nadzieję, że wygrana Trumpa zapewni reset w stosunkach USA-Gruzja".

Gratulacje złożyli ponadto m.in. premierzy Holandii, Rumunii, a także Australii, Nowej Zelandii. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr, zwolennik zacieśniania więzi z USA wobec rosnącej asertywności Pekinu w sporach terytorialnych w regionie, wyraził oczekiwanie, że "silne przywództwo Trumpa zaowocuje lepszą przyszłością dla nas wszystkich". Oczekiwania dalszej owocnej współpracy wyrazili też prezydent Korei Płd. Jun Suk Jeol i premier Japonii Shigeru Ishiba, który zapowiedział, że zamierza spotkać się z Trumpem w najbliższym czasie.

Amerykańska konserwatywna stacja Fox News przewiduje zwycięstwo kandydata Partii Republikańskiej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Podobną prognozę przedstawił cytowany przez Reutersa duży ośrodek analityczny Decision Desk HQ.

Z kolei według agencji AP Trump zdobył dotychczas 267 głosów elektorskich, zaś kandydatka Demokratów Kamala Harris - 224. Według dziennika "New York Times" Trump jest "o krok od zwycięstwa dzięki wygranej w stanach wahających się". Głosowanie zakończyło się o godz. 7 czasu polskiego. (PAP)