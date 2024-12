Najważniejsi bogacze w administracji Trumpa

Wśród innych zamożnych osób wyznaczonych przez Trumpa do sprawowania funkcji w nowej administracji Białego Domu są m. in. Warren Stephens, Stephen Feinberg, Kelly Loeffler, Jared Isaacman, Howard Lutnick, Linda McMahon, Scott Bessent oraz Dr. Mehmet Oz.

Ponad pół tuzina osób wskazanych przez Trumpa do administracji to miliarderzy lub osoby, które powszechnie uważa się za takie. Majątek wielu innych osób, które mają wejść do Białego Domu, wynosi miliony dolarów.

Majątki administracji Trumpa i Bidena

Już podczas pierwszej kadencji Trump postawił na bogaczy – łączny majątek przedstawicieli jego administracji przekroczył 5 miliardów dolarów. W przypadku obecnej mówimy o znacznie pokaźniejszej sumie. Oznacza to bezprecedensowy mariaż wielkiego kapitału i wykonawczej władzy – czytamy na portalu cnbc.com.

Organizacja non-profit Americans for Tax Fairness oszacowała w zeszłym miesiącu, że średnia wartość netto majątków Donalda Trumpa, wiceprezydenta-elekta JD Vance’a oraz najważniejszych nominowanych do nowej administracji wynosi 616 milionów dolarów. Dla porównania – całkowita wartość netto całego gabinetu prezydenta Joe Bidena wyniosła 118 milionów dolarów.

Najciekawsze nominacje bogaczy przez Trumpa

Osobą odpowiedzialną za rozwój branży AI oraz kryptowalutowej ma być inwestor David Sacks, który jest współzałożycielem PayPala i bliską osobą dla Elona Muska. Znany inwestor Scott Bessent, który zasłynął współpracą z George’m Sorosem, ma być Sekretarzem Skarbu. Miliarder Howard Lutnick ma z kolei odpowiadać za Departament Handlu.

Również odpowiedzialni za obniżenie publicznych wydatków Elon Musk i Vivek Ramaswamy mają pokaźne majątki. CEO Tesli należy w ogóle do najbogatszych osób na świecie – jego bogactwo szacuje się na 350-360 miliardów dolarów. Wartość netto Ramaswamy’ego szacuje się na blisko 1 miliard dolarów.