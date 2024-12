System Patriot

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z ambasadorem USA Markiem Brzezinskim wizytował w środę 3. Warszawską Brygadą Rakietową Obrony Przeciwlotniczej w Sochaczewie podczas treningu wstępnej gotowości operacyjnej systemu Patriot realizowanego przez 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

Technologia IBCS

Brzezinski podczas wspólnej konferencji prasowej podkreślił, że ma ogromny zaszczyt, by wizytować to miejsce i oglądać w bunkrze najlepszych Polskich specjalistów wojskowych, którzy wykorzystują "najnowocześniejszą na świecie technologię" w celu zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. "Polska to pierwszy kraj na świecie, który osiąga wstępną gotowość operacyjną przy integrowalnym systemie dowodzenia IBCS. (...) To technologia, która zmienia zasady gry. Nawet armia USA dopiero zaczyna korzystać z tej technologii" - powiedział.

Ambasador USA podkreślił, że IBCS to najnowocześniejszy system dowodzenia i kontroli oraz kluczowy element strategii modernizacji US Army w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Dodał, że za pomocą IBCS USA wspólnie z Polską będzie bronić nieba nad Europą Środkową, w tym także Polski. "Dzisiaj robimy kolejny ważny krok naprzód w tych specjalnych stosunkach, polsko-amerykańskich, naszej przyjaźni. (...) Polsko gratulacje z uwagi na to historyczne osiągnięcie" - podkreślił Brzezinski.

Poza Polską tylko USA korzysta z IBCS

System IBCS poza Polską wykorzystywany jest obecnie jedynie przez wojsko USA. W maju ub.r. tamtejsze dowództwo poinformowało o osiągnięciu wstępnej gotowości operacyjnej systemu.

Zgodę na sprzedaż Polsce IBCS wyraził we wrześniu ub.r. amerykański Departament Stanu. Jak podała wtedy należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA), Departament Stanu wyraził zgodę na potencjalną sprzedaż Polsce pakietu obejmującego m.in. 93 stanowiska dowodzenia i kierowania walką EOC (Engagement Operation Centers) i 175 radiolinii zintegrowanej sieci kierowania ogniem IFCN (Integrated Fire Control Network).

Programy Wisła i Narew

Programy Wisła i Narew stanowią kluczowe elementy budowy w Polsce systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Cały system docelowo oparty będzie na trzech warstwach - najwyższą z nich stanowią systemy średniego zasięgu Wisły, czyli baterie Patriot o zasięgu do ok. 150 km. Druga warstwa to program pozyskiwania systemów krótkiego zasięgu Narew, skutecznych na dystansie do ok. 25 km. Najniższa warstwa to systemy Pilica i lepiej uzbrojone Pilica+ przeznaczone do strącania wrogich pocisków, dronów czy lotnictwa na dystansie kilku kilometrów.(PAP)