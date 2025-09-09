Sztuczna inteligencja w gospodarce USA

Pojawienie się ChataGPT w 2022 roku zapoczątkowało boom inwestycyjny w sektorze AI, a firmy technologiczne zaangażowały się w inwestycyjny wyścig z nadzieją na „dziesiątki czy setki trylionów” dolarów zysków i „stworzenie Cyfrowego Boga” - powiedział Gavin Baker z firmy inwestycyjnej Atreides Management, którego cytuje brytyjski tygodnik.

Reklama

Największe firmy i start-upy kształtujące rynek AI w USA

To, co wyróżnia ten boom inwestycyjny, to fakt, że „podpiera on niemal całą gospodarkę USA”, a firmy nazywane Wspaniałą Siódemką (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla) liczą na szczególne korzyści z rewolucji w sektorze AI - podkreśla „Atlantic”. Ale te profity nie zmaterializowały się jeszcze nigdzie, poza wyceną akcji tych gigantów - dodaje amerykański magazyn.

Nawet Sam Altman szef OpenAI, firmy, która stworzyła ChatGPT, ostrzega, że „inwestorzy są nadmiernie podekscytowani AI”, a opublikowane niedawno badanie Massachusetts Institute of Technology wykazało, że 95 proc. firm i organizacji, które zainwestowały w sztuczną inteligencję, nie odnotowało żadnego zwrotu z tych nakładów - relacjonuje „Economist”.

Oczywiście - zastrzega „Atlantic” - wiele przełomowych wynalazków nie przynosi korzyści od razu; wynalezienie elektryczności, która była dostępna już w latach 80. XIX wieku nie wygenerowało zysków dla firm do czasu, gdy w następnym stuleciu zastosował ją w swych zakładach Henry Ford.

AI może więc okazać się przełomową i „transformacyjną” technologią, ale dopiero za dłuższy czas - dodaje magazyn.

Ryzyko bańki - czynniki wskazujące na możliwy krach i przegrzanie rynku

Tymczasem jeśli teraz nadzieje inwestorów na wielkie zyski z AI nie spełnią się dostatecznie szybko, może zacząć się masowa wyprzedaż akcji, a na rynku dojdzie do „wielkiej i bolesnej korekty”.

Bolesnej zwłaszcza dlatego, że w pierwszej połowie tego roku inwestycje w AI przyczyniły się w większym stopniu do wzrostu amerykańskiego PKB, niż wszystkie wydatki konsumpcyjne - ostrzega „Atlantic”.

Laureat ekonomicznego Nobla prof. Paul Krugman napisał na swym blogu, że boom w sektorze AI maskuje fatalne gospodarcze skutki polityki prezydenta USA Donalda Trumpa; jest też powodem, dla którego mimo wojny handlowej nie doszło do tąpnięcia na giełdach.

„Na razie nagły wzrost inwestycji w sektor AI (...) ocalił prawdopodobnie amerykańską gospodarkę przed zastojem i ewentualnym ześlizgiwaniem się w recesję” - ocenił autor.

Noah Smith, inny ekonomista, uważa nawet, że gdyby pękła „bańka AI” i jeśli firmy nie byłyby w stanie spłacić kredytów przeznaczonych na inwestycje, mogłoby dojść do kryzysu finansowego.

Krach w sektorze miałby istotne konsekwencje - ostrzega brytyjski tygodnik - również dlatego, że pod pewnym względem gospodarka USA znalazła się w „historycznie unikalnej sytuacji”: inwestycje giełdowe odpowiadają za rekordowo dużą część majątku amerykańskich gospodarstw - 30 proc. Zapaść notowań najlepiej wycenianych firm odbiłaby się również na prywatnych portfelach.

Obietnica technologicznej rewolucji była w ciągu tego roku sposobem na oderwanie się od mrocznej rzeczywistości wojen handlowych, czy chwiejących się amerykańskich instytucji, ale jeśli nadzieje AI na stworzenie „Cyfrowego Boga” nie spełnią się, „upadek będzie brutalny” - konkluduje „Economist”.

Marta Fita-Czuchnowska (PAP)