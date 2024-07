Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w piątek pogratulował Keirowi Starmerowi "historycznego zwycięstwa" w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że czeka na współpracę ze Starmerem m.in. w kwestiach bezpieczeństwa. "Unia Europejska i Wielka Brytania to kluczowi partnerzy, współpracujący we wszystkich obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania naszych obywateli" - podkreślił Michel na platformie X.

Kto pogratulował Keirowi Starmerowi?

Szef Rady Europejskiej wyraził oczekiwanie, że podczas spotkania ze Starmerem na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej 18 lipca omówione zostaną "wspólne wyzwania, w tym stabilność, bezpieczeństwo, kwestie dotyczące energii i migracji". Chodzi o format skupiający ponad 40 krajów leżących w Europie i jej sąsiedztwie, który służy przede wszystkim do dialogu przywódców. EWP powstała po rosyjskim ataku na Ukrainę w 2022 r. z inicjatywy prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Wielka Brytania zabiegała o to, by format nie używał symboli kojarzących się z Unią Europejską. 18 lipca w Wielkiej Brytanii odbędzie się czwarty szczyt tego formatu. Gospodarzami poprzednich była Hiszpania, Mołdawia i Czechy.

Wyborczego zwycięstwa pogratulowała Starmerowi również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na platformie X napisała, że czeka na współpracę ze Starmerem i konstruktywne partnerstwo, by "stawić czoło wspólnym wyzwaniom i wzmocnić bezpieczeństwo europejskie". Von der Leyen będzie zapewne partnerką do rozmowy dla Starmera w czasie jego premierostwa - 27 czerwca Rada Europejska zaproponowała, by niemiecka polityczka pozostała szefową na drugą kadencję; jej kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski. Z kolei Michel pozostanie przewodniczącym Rady Europejskiej do końca listopada; stanowisko przejmie po nim Portugalczyk Antonio Costa.

Gratulacje złożyła Starmerowi także przewodnicząca PE Roberta Metsola. "Podstawą stosunków pomiędzy UE a Wielką Brytanią są wspólne wartości i długotrwała przyjaźń" - podkreśliła. "W naszym wspólnym interesie jako sojuszników i partnerów leży dalsza ścisła współpraca" - zaznaczyła Metsola na X.

Pozostająca od 14 lat w opozycji Partia Pracy odniosła walne zwycięstwo w czwartkowych wyborach do Izby Gmin, co oznacza, że jeszcze w piątek Starmer otrzyma od króla Karola III misję utworzenia rządu. Według sondaży exit poll laburzyści zdobyli 410 mandatów w 650-osobowej niższej izbie brytyjskiego parlamentu.

Z Brukseli Magdalena Cedro