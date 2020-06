"Po raz kolejny mogę powiedzieć +dotrzymujemy słowa+. Po raz kolejny stoimy w miejscu, gdzie +spełniają się marzenia mieszkańców+. Obok nas jest 15 tysięczne osiedle i z tego miejsca pociąg na dworzec główny kolejowy w Olsztynie dojedzie w 8 minut"- powiedział minister Adamczyk podczas konferencji na budowanym przystanku Olsztyn-Likusy.

Wskazał, że kolej aglomeracyjna stanie się tym samym najszybszym środkiem transportu.

"Przystanek Olsztyn Likusy to element programu 200 przystanków, o którym mówił pan prezydent Andrzej Duda, inspirator tego programu i jego gwarant. To doskonały przykład, jak działa koncepcja zrównoważonego rozwoju, koncepcja przybliżania do centrów komunikacyjnych tych wszystkich, którzy mieszkają przy szlakach kolejowych. Cóż z tego, że pociąg przyjeżdża obok ich domu, skoro do stacji kolejowej mają często 10 kilometrów"- ocenił.

Jak mówił, ma nadzieję, że "ta inwestycja jak wiele zrealizowanych na Warmii i Mazurach nie podzieli losu wszystkich przedsięwzięć, o których opozycja mówi, +że kiedy odsunie Prawo i Sprawiedliwość od władzy, to będzie je trzeba wypalić żelazem+".

"Mam nadzieję, że ten przystanek nie będzie wypalony żelazem, że Via Carpatia i Via Baltica nie będą wypalone żelazem jak wiele innych potrzebnych Polakom inwestycji, których gwarantem jest prezydent Andrzej Duda. Wierzę, że nie tylko teraz, ale i w przyszłości będziemy mogli te programy realizować"- dodał.

Reklama

Szef resortu infrastruktury podziękował samorządom z Warmii i Mazur, za to, że korzystają ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wskazał, że budżet funduszu to ponad 3 mld zł i dzięki niemu możliwa jest przebudowa i modernizacja dróg lokalnych, przebudowa przejść dla pieszych czy budowa ciągów pieszo- rowerowych. Podkreślił, że inwestycje dotyczą 260 km dróg w regionie Warmii i Mazur, a kwota dofinansowania w ubiegłym i obecnym roku wynosi 200 mln zł.

PKP PLK buduje trzy nowe przystanki w stolicy województwa: Olsztyn Likusy, Olsztyn Redykajny i Olsztyn Szkoła. Olsztyn Likusy przy ul. Bałtyckiej, Olsztyn Redykajny przy ul. Hozjusza, Olsztyn Szkoła w pobliżu Zespołu Szkół Elektronicznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz największego olsztyńskiego jeziora Ukiel, a także dodatkowy peron na przystanku Olsztyn Śródmieście zapewnią mieszkańcom wygodniejsze podróże między okolicznymi gminami a centrum Olsztyna.

Na linii z Olsztyna Głównego do Olsztyna Gutkowa wykonawca prowadzi prace, które zapewnią sprawne i bezpieczne przejazdy pociągów. Wzmocnił grunt i układa nowy tor. Montowane są słupy sieci trakcyjnej.

Nowe przystanki, to łatwiejsze podróże koleją. Wysokie perony pozwolą wygodnie wsiadać do pociągów. Antypoślizgowa nawierzchnia i funkcjonalne oświetlenie umożliwią bezpieczne przejście także po zmroku. Będą ławki, wiaty i czytelna informacja pasażerska. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się zamontowane zostaną pochylnie, prowadnice i ścieżki dotykowe.

Mijanka na przystanku Olsztyn Likusy zwiększy przepustowość jednotorowej trasy. Dzięki takiemu rozwiązaniu po torach będzie mogło kursować więcej składów.

Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewni tunel pieszo-rowerowy na ul. Jeziornej, który zastąpi przejście w poziomie szyn. Będzie to dogodne dojście dla osób, które zechcą odwiedzić olsztyńską Plażę Miejską od strony ul. Bałtyckiej. Nowe tory i rozjazdy zapewnią sprawny przejazd pociągiem.

Projekt pn. "Prace na linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo" zrealizowany jest z udziałem środków unijnych z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wartość prac to 66,1 mln zł netto. Zakończenie zasadniczych robót i udostępnienie trasy dla pociągów planowane jest w III kwartale tego roku. Nowe przystanki planowane są w grudniu 2020 roku.(PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

ali/ dym/