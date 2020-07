Pojazdy mają trafić do Radomia w przyszłym roku. Na ich zakup Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji uzyskało unijne dofinansowanie w wysokości 19 mln zł.

"Staramy się, by pieniądze, które pozyskujemy z zewnątrz, przyczyniały się m.in. do rozwoju prawdziwie europejskiego, zielonego miasta" – stwierdził wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Dodał, że podpisana w środę umowa to element szerszej strategii. "Nadal zamierzamy przygotowywać kolejne projekty związane z ochroną środowiska, w tym ze zmniejszaniem emisji zanieczyszczeń" – zapowiedział wiceprezydent.

Pierwsze 10 elektrycznych autobusów wyjechało na ulice Radomia dwa tygodnie temu. Kupiono je w ramach współfinansowanego z funduszy unijnych tzw. projektu multimodalnego. Pojazdy wraz z infrastrukturą ładującą kosztowały prawie 32 mln zł.

"Za rok będziemy już mieli w sumie 19 autobusów elektrycznych i 38 zasilanych gazem CNG. To stawia nas w czołówce polskich miast, jeśli chodzi o liczbę nisko- lub bezemisyjnych pojazdów" - zauważył prezes MPK Krzysztof Zalibowski. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

