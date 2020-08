Jak wyjaśnił, decyzję o przekazaniu dodatkowych środków na rozbudowę tej trasy podpisał w piątek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

„Mieszkańcy regionu od wielu lat zabiegali o to, aby ta droga była rozbudowana. Wcześniejsze finansowanie wynosiło ok. 40 mln zł. W ramach działań projektowych, które zostały podjęte, czyli rozszerzenie inwestycji o nowe ronda, zatoczki autobusowe i inne elementy, takie jak ścieżki rowerowe podliczono, że inwestycja będzie kosztowała ponad 100 mln zł. W związku z tym, do decyzji o uruchomieniu przetargu potrzebne było dodatkowe finansowanie" - powiedział Müller.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 21 na trasie Słupsk-Ustka, polegająca na dostosowaniu odcinka drogi o długości ponad 13 km do nośności 11,5 t/oś. Przebudowane zostaną skrzyżowania. Powstaną też nowe chodniki, ścieżki rowerowe, 15 lewoskrętów, cztery ronda, 26 zatok autobusowych, 2 zatoki do kontroli pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą, trzy przepusty i pięć sygnalizacji świetlnych.

Rzecznik rządu przekonywał, że modernizacja drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i warunków podróżowania.

„Jest to kluczowa droga nie tylko dla mieszkańców ziemi słupskiej, ale również dla mieszkańców całej Polski, którzy udają się ma wakacje do Ustki. Wiemy doskonale, jaki jest stan tej szosy. Jest też niebezpieczna, zdarzają się tam wypadki. Dzięki tej inwestycji jej stan znacząco się poprawi" - mówił podczas konferencji prasowej Piotr Müller.

Reklama

Poinformował, że jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. Pierwsze prace budowlane powinny rozpocząć się już na początku przyszłego roku. Droga ma być gotowa do 2023 r.

Podczas konferencji prasowej Müller zapewniał też, że kontynuowane będą wszystkie decyzje rządu dotyczące inwestycji infrastrukturalnych, które zostały podjęte przed wyborami prezydenckimi. Przypomniał, że w czerwcu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zwiększenia wydatków na Program Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł. Z tej kwoty ok. 9 mld zł zostanie przeznaczone na budowę prawie 150 kilometrów trasy ekspresowej S6 na odcinkach Lębork-Bożepole Wielkie, Słupsk-Lębork, Koszalin-Sławno-Słupsk oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

"Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy metropolitalnej. Dokumentacja w tym zakresie właśnie jest kończona. Natomiast do końca roku ogłoszone zostaną przetargi na pozostałe odcinki drogi S6, aby ta inwestycja mogła być realizowana zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi" - podkreślił.

Autorka: Anna Machińska

anm/ je/