Warszawa, 15.04.2021 (ISBnews) - Wizz Air uruchomi 4 nowe trasy z Polski w letniej ofercie: z Gdańska do bułgarskiego Burgas, z Rzeszowa do Londynu Luton oraz stolicy Norwegii - Oslo, a także z Warszawy na hiszpańską wyspę Fuerteventurę, podały linie.

"Nowa oferta to wsparcie rozwoju branży lotniczej i hotelarskiej w regionach, a także możliwość dla pasażerów z Polski, aby podróżować z WIZZ w najniższych cenach do Bułgarii, Norwegii, Hiszpanii i do Wielkiej Brytanii. Połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu na trasach Gdańsk - Burgas, Rzeszów - Oslo i Warszawa - Fuerteventura, natomiast połączenie Rzeszów - Londyn Luton - trzy razy w tygodniu" - czytamy w komunikacie.

Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowo-Wschodniej.

(ISBnews)