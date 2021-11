Dwa lata temu władze liczyły, że wiele białych plam komunikacyjnych uda się zlikwidować dzięki stworzeniu. To była jedna z propozycji z tzw. piątki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego . Od 2020 r. do funduszu trafia 800 mln zł rocznie. Zasada działania jest prosta. Do każdego kilometra przejechanego przez autobus rząd dopłaca stałą kwotę – najpierw była to złotówka, od chwili wybuchu pandemii – 3 zł. Samorząd musi zaś pokryć przynajmniej 10 proc. kwoty deficytu przewozu. Według wyliczeń resortu infrastruktury w tym roku dopłatami objętych jest 4080 linii autobusowych w 1689 gminach. Łączna liczba zaplanowanych wozokilometrów z dofinansowaniem ma zaś wynieść 154 mln. To ok. 30 proc. całej pracy przewozowej wykonywanej przez pozamiejski transport autobusowy w Polsce, czyli także ten komercyjny, w tym dalekobieżny.