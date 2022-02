Reklama

Warszawa, 14.02.2022 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę z firmą Intercor na budowę drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik o długości 11,6 km, za ponad 1,2 mld zł brutto, podała GDDKiA.



Umowa przewiduje opracowanie projektu, a następnie budowę odcinka drogi ekspresowej S19. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość umowy to ponad 1,2 mld zł brutto. Oznacza to, że w województwie podkarpackim w realizacji jest pięć odcinków trasy Via Carpatia o łącznej długości 50,5 km, podkreśliła GDDKiA.

"To pierwsza umowa na realizację podpisana w tym roku. S19 to kluczowa droga dla międzynarodowego szklaku Via Carpatia i świetny wstęp do tego, co czeka nas jeszcze w tym roku. W toku jest ponad 20 przetargów na realizację blisko 317 km nowych dróg. Część z tych przetargów na pewno rozstrzygniemy w tym roku i będziemy podpisywać kolejne umowy" - powiedział p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości 11,6 km, o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). Wybudowany zostanie węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz obiekty inżynierskie. Będzie to siedem estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,2 km i filarach o wysokości ok. 100 m. Powstanie również sześć wiaduktów i trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), wymieniono.

(ISBnews)