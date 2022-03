"Przyjazna Warszawa to przede wszystkim dobry i przyjazny transport publiczny. Dlatego rozwijamy linie tramwajowe" - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Nie jest to łatwe, bo ceny każdej inwestycji rosną" - dodał. Zaznaczył, że na budowę tramwaju na Wilanów Rada Miasta na ostatniej sesji przekazała 200 milionów złotych.

Nowa trasa rozpocznie się przy skrzyżowaniu ulicy Puławskiej z Goworka. "Liczącą aż 22 metry różnicę poziomów w kierunku Dolnego Mokotowa tramwaj pokona właśnie ulicą Goworka i Spacerową" - podkreślił prezydent Warszawy. Potem pojedzie Belwederską, Sobieskiego w kierunku Miasteczka Wilanów. Pętla dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego. W sumie powstanie 31 przystanków. Na całej trasie będzie działał system zielonej fali. W ramach projektu zostaną zbudowane trzy nowe podstacje trakcyjne, w tym pierwsza w stolicy podstacja podziemna.

Wykonawca będzie miał 22 miesiące na zbudowanie trasy w podstawowym zakresie od ulicy Puławskiej do skrzyżowania z ulicą Świętego Bonifacego. Zaplanowano również oddzielną inwestycję, którą jest odnoga wzdłuż ulicy Gagarina do Czerniakowskiej. Nowa trasa będzie liczyła 7,5 kilometra zielonego torowiska. Wzdłuż torów posadzonych zostanie 500 drzew. Na części peronów pojawią się lipy, a przy torach lipy i platany. Warszawiacy z Wilanowa do centrum dojadą w 30 minut. Koszt inwestycji to 685 milionów złotych. Warszawa dostanie na tę inwestycję dofinansowanie z Unii Europejskiej.

"Miejmy nadzieję, że pomimo zmieniających się cen na rynku, w tym kosztorysie, jaki zaplanowaliśmy się zmieścimy" - podkreślił Trzaskowski.

"Z uwagi na konieczność rozłożenia ciężarów finansowych przez budżet miasta kolejne inwestycje będą realizowane w latach 2024 - 25. Mowa o docinku wzdłuż Rakowieckiej oraz o odcinku wzdłuż Bitwy Warszawskiej, który dowiąże do budowanego tunelu na Dworcu Zachodnim" - przekazał prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski. Jak zaznaczył nową trasę obsługiwać będzie 50 nowych tramwajów marki Hyundai, których dostawy nie są opóźnione. "Nie ma niebezpieczeństwa, że na nowo wybudowanej trasie nie będzie miało co jeździć" - podkreślił Bartelski.

Kiedy prace zostaną zakończone?

"Zrobimy wszystko, żeby w połowie przyszłego roku przynajmniej część linii tramwajowej została uruchomiona do ruchu. Plan i harmonogram przewiduje, że prace zostaną zakończone głównie w drugiej dekadzie 2023 roku" - zdeklarował prezes Budimexu Artur Popko.

Budowa tramwaju do Wilanowa to tylko część programu inwestycji tramwajowych dla Warszawy. Na początku miesiąca rozpoczęła się budowa tramwaju na Kasprzaka – nowej trasy tramwajowej, która połączy nowe osiedla na Woli z centrum. Tramwajarze podpisali umowę na studium techniczne potrzebne do budowy tramwaju przy ul. Modlińskiej i ogłosili przetarg na zaprojektowanie tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego. We wrześniu ubiegłego roku ruszył tramwaj do Winnicy na Białołęce.

Tramwaje Warszawskie już przekazały wykonawcy teren pod budowę nowej zajezdni na Annopolu. Pierwsze ze 123 nowo zamówionych tramwajów Hyundai już wożą warszawiaków. Trwają prace nad projektami budowlanymi kolejnych tras tramwajowych – między innymi trasy na Gocław. Trwa również pozyskiwanie decyzji środowiskowych na budowę tras na Zieloną Białołękę i na al. Wilanowskiej.