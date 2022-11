Reklama

Zdaniem Roszkowskiego, wzrost zysków i marży rafineryjnej nie oznacza, że koncerny wykorzystują sytuację i zarabiają na wojnie. "O cenie paliwa decyduje kilka elementów – m.in. cena baryłki ropy, koszty produkcji i popyt na paliwo. Wszystkie te czynniki wpływają dzisiaj na wyższe ceny" - powiedział PAP prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Wzrosła cena surowca, energii, dodatków

Jak przypomniał, państwa OPEC bronią się przed zwiększeniem wydobycia surowca, nie chcą bowiem ograniczać zysków w perspektywie zapowiadanego odejścia od energetyki opartej na ropie. Nie zanosi się także na rychłe zniesienia embarga na irańską ropę. Rosną również koszty produkcji, od początku wojny na Ukrainie cena surowca, energii, dodatków wzrosła o ponad 30 proc., a np. transportu morskiego o 110 proc.

Z kolei, jak przypomniał Roszkowski, marża rafineryjna nie jest marżą detaliczną - narzutem koncernów, a modelem „nożyc cenowych” między ceną wyjściową ropy, a ceną gotowego produktu. Jest ona coraz mniej zależna od ceny baryłki ropy. "Stąd sytuacje, w których cena baryłki spada, a cena paliw gotowych – niekoniecznie" - zaznaczył.

Rekordowo wysoki popyt na diesla

Kolejnym elementem sprzyjającym utrzymaniu wysoki cen paliw jest popyt. Jak przypomniał Marcin Roszkowski, w Europie odnotowujemy rekordowo wysoki popyt na diesla. "Cenę kształtuje rynek, nie rządy czy widzimisię szefów paliwowych koncernów" - podkreślił.

Jak przypomniał, w ogłoszonych dotychczas wynikach widać m.in., że marża paliwowa Shella wzrosła trzykrotnie w porównaniu z analogicznym okresem 2021 - z 5,7 do 15 dol. na baryłce), Repsola – cztery razy - z 4,2 do 12,7 dol. Zyski Repsola , rok do roku wzrosły w III kwartale o ponad połowę do 2,8 mld euro, Galpa o prawie 30 proc. - do 784 mln euro.

"Na te większe zyski powinniśmy patrzeć pozytywnie – pozwolą one koncernom na większe inwestycje w zieloną transformację" - dodał Marcin Roszkowski.

Jak podał w poniedziałek PKN Orlen, modelowa marża rafineryjna koncernu wzrosła w październiku 2022 r, do 31,4 dol. z 16,7 dol. we wrześniu.