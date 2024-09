Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapowiedział zdecydowane działania w stosunku do kierowców nieposiadających ważnej polisy. System automatycznego wykrywania braku ubezpieczenia sprawi, że uniknięcie kary będzie praktycznie niemożliwe.

Reklama

Jak informuje Dziennik.pl, od początku przyszłego roku kierowcy nieposiadający ważnej polisy OC będą zobowiązani do uiszczenia znacznie wyższych kar finansowych. W związku z powyższym zaleca się dokonanie niezbędnych formalności związanych z ubezpieczeniem pojazdu jeszcze przed nadejściem nowego roku, celem uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Nowe stawki kar finansowych za brak OC

Reklama

Z początkiem nowego roku kierowcy zobowiązani są do uiszczenia znacznie wyższej grzywny w przypadku braku ważnej polisy OC. Maksymalna wysokość kary została ustalona na poziomie 9250 złotych i jest bezpośrednio powiązana z wysokością płacy minimalnej. Zgodnie z nowymi przepisami, za opóźnienie w wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC dla samochodu osobowego przewidziane są następujące kary:

Do 3 dni opóźnienia: 1850 złotych,

Od 4 do 14 dni opóźnienia: 4626 złotych,

Powyżej 14 dni opóźnienia: 9250 złotych.

Za opóźnienie w wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC dla samochodu ciężarowego, autobusu, ciągnika samochodowego maksymalna kara powyżej 14 dni wynosi 13 878 zł. Natomiast maksymalna kara za pozostałe pojazdy, jak motocykle czy skutery - 1542 zł.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrywa brak OC

Kierowcy mogą mieć pewność, że ich polisa OC zostanie przedłużona automatycznie na kolejny rok, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja zakupu lub sprowadzenia pojazdu, kiedy nowy właściciel zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia własnej umowy ubezpieczenia. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary przez UFG.

Nałożenie kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie zamyka sprawy. Kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, aby uniknąć dalszych konsekwencji prawnych. W przypadku trudności finansowych istnieje możliwość złożenia wniosku o rozłożenie płatności kary na raty lub nawet o częściowe umorzenie należności.

Dziennik informuje, że termin na złożenie wniosku do UFG wynosi 30 dni od daty doręczenia wezwania. Brak reakcji na wezwanie nie jest równoznaczny z umorzeniem kary. Fundusz może podjąć kroki windykacyjne, w tym zajęcie majątku dłużnika.

Kara finansowa i zobowiązanie regresowe

Najpoważniejszym zagrożeniem wynikającym z braku obowiązkowego ubezpieczenia OC nie jest sama kara finansowa, lecz potencjalne roszczenia regresowe. UFG podaje, że średnia wartość takich roszczeń przekracza obecnie 20 000 złotych. Przykładem mogą być sytuacje, w których sprawca kolizji zmuszony jest do pokrycia pełnych kosztów naprawy luksusowego samochodu, co może prowadzić do znacznego obciążenia finansowego.