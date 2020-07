"W środę, 1 lipca pierwsi pasażerowie polecieli na pokładach samolotów LOT-u do: Berlina, Amsterdamu, Dusseldorfu, Barcelony, Pragi, Budapesztu, Wilna, Kijowa, Dubrownika i Splitu. 2 lipca dołączą do nich podróżni lecący do Wiednia i Oslo, z kolei od 3 lipca ruszają letnie połączenia #LOTnaWakacje, a pasażerowie mogą zacząć planować podróże także poza Europę" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z bieżącymi regulacjami administracyjnymi, od lipca rozkład rejsów pasażerskich LOT-u zostanie poszerzony o nowe kierunki. Przewoźnik zabierze pasażerów do trzech miast Ameryki Północnej i Azji: Toronto - od trzech do siedmiu razy w tygodniu od 1 lipca; Seulu - od dwóch do pięciu razy w tygodniu od 3 lipca; Tokio na lotnisko w Naricie - od dwóch do trzech razy w tygodniu od 3 lipca" - wymieniono dalej.

Wszystkie loty dalekodystansowe wykonywane będą z Lotniska Chopina w Warszawie. Dodatkowo od 20 lipca, LOT uruchomi także połączenie Budapeszt - Seul, oferowane raz w tygodniu. Bilety na rejsy dalekodystansowe dostępne są już w systemach rezerwacyjnych oraz na stronie internetowej przewoźnika.

"Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, z tygodnia na tydzień rozwijamy siatkę połączeń, uzupełniając wznowione rejsy krajowe i międzynarodowe popularnymi kierunkami wakacyjnymi, a teraz także rejsami dalekodystansowymi. Pierwsze dane dotyczące sprzedaży pokazują, że Polacy chcą korzystać z urlopu i chętnie spędzą go za granicą. W ciągu tygodnia od rozpoczęcia #LOTnaWakacje, największej letniej akcji w historii PLL LOT, sprzedaliśmy ponad 130 tysięcy miejsc pasażerom indywidualnym i touroperatorom. Wiele samolotów zostało już wypełnionych, planujemy zwiększenie częstotliwości wybranych tras. Jednocześnie duże zainteresowanie wzbudzają nowe połączenia, których do tej pory nie oferowaliśmy z Warszawy" - powiedział członek zarządu ds. handlowych Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.

Po dodaniu nowych lotów dalekodystansowych, rozkład rejsów międzynarodowych LOT-u na lipiec i sierpień obejmie ponad 70 kierunków, z czego ponad 30 oferowanych w ramach akcji #LOTnaWakacje. Pełna siatka około 250 rejsów tygodniowo dostępna jest z Lotniska Chopina w Warszawie. Transport do stolicy zapewnia pasażerom ok. 30 połączeń krajowych LOT-u dostępnych każdego dnia. Rejsy oferowane w ramach letniej akcji #LOTnaWakacje obejmują też porty regionalne - z bezpośrednich połączeń z wybranymi wakacyjnymi kierunkami skorzystają pasażerowie podróżujący z Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Rzeszowa, Bydgoszczy, Katowic i Lublina, czytamy dalej.

"To jeszcze nie koniec nowości w siatce LOT-u. Już od lipca do rozkładu powrócą także cztery połączenia krótkodystansowe: do Londynu (lotnisko Londyn-Heathrow), oferowane od 15 lipca - do końca lipca z częstotliwością raz dziennie, a od sierpnia dwa razy dziennie; do Tirany, dostępne od 4 lipca z Warszawy (dwa razy w tygodniu) oraz od 5 lipca z Gdańska i Katowic (raz w tygodniu); do Czarnogóry - od 4 lipca cztery razy w tygodniu dostępne będą połączenia Warszawa - Podgorica, a dwa razy w tygodniu Warszawa - Tivat. Od 9 lipca do Podgoricy raz w tygodniu polecą także pasażerowie z Poznania; na Ukrainę, obejmujące dwa bezpośrednie połączenia z Warszawy - od 1 lipca na lotnisko Kijów-Boryspol oraz od 15 lipca do Odessy" - wymienia dalej LOT.

"Obecna sytuacja wymusza na nas dostosowywanie do nowej rzeczywistości - krajowych regulacji administracyjnych, obostrzeń międzynarodowych, procedur bezpieczeństwa. Po kilku miesiącach zawieszania połączeń lotniczych intensywnie pracujemy nad przywracaniem pełnej zdolności operacyjnej LOT-u. Obecnie pasażerowie mogą już korzystać z oferty około 250 rejsów tygodniowo i liczba ta cały czas rośnie. Zaledwie kilka tygodni po wznowieniu połączeń pasażerskich nad Polską, przywróciliśmy prawie 70% kierunków zaplanowanych na 2020 rok, w tym kilkadziesiąt połączeń międzynarodowych i pierwsze rejsy dalekodystansowe. Dążymy do tego, żeby nasi pasażerowie mogli latać więcej, dalej i bardziej komfortowo. To jest teraz główny cel naszych działań operacyjnych" - podsumował prezes Rafał Milczarski.

Polskie Linie Lotnicze LOT miały ponad 10 mln pasażerów w 2019 r. Jedynym udziałowcem PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza.