Kryzys w lotnictwie

Wpływ pandemii na transport lotniczy był widoczny już w marcu 2020 r., kiedy to łączna liczba lotów komercyjnych w Unii Europejskiej spadła o 44 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem w 2019 r. Wraz z wprowadzeniem pełnych ograniczeń dotyczących COVID-19 i zmianami preferencji podróży, największe spadki liczby lotów komercyjnych odnotowano w kwietniu (-91 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem w 2019 r.), w maju (-90 proc.) i czerwcu (-84 proc.).

W szczytowych miesiącach letnich nastąpiło tylko częściowe ożywienie, ze spadkami na poziomie 64 proc. w lipcu i 53 proc. w sierpniu, (w porównaniu do tych samych miesięcy poprzedniego roku). W następnych miesiącach ruch pasażerski nadal spadał. We wrześniu liczba komercyjnych lotów zmalała o 59 proc., październiku o 62 proc., listopadzie o 68 proc. i grudniu o 67 proc.. Pierwsze miesiące 2021 r. nie wykazały oznak poprawy. Porównując styczeń 2021 r. do pierwszego miesiąca 2019 r. widać, że pasażerski ruch lotniczy zmalał o 68 proc. W kolejnych miesiącach spadki jeszcze się pogłębiły. W lutym 2021 było o 73 proc. lotów mniej niż w lutym 2019 r. Marzec to spadek o 71 proc., a kwiecień o 70 proc.

Sytuacja transportu lotniczego w Polsce w niczym nie różniła się od tego, co działo się w całej UE. W kwietniu liczba lotów komercyjnych w całej Polsce spadła w porównaniu do kwietnia 2019 r. o 76,5 proc.

Lotniska opustoszały

Redukcja liczby lotów to dotkliwy cios nie tylko dla przewoźników, ale też dla portów lotniczych. Po bezprecedensowym spadku liczby lotów komercyjnych w 2020 r., także w pierwszych miesiącach 2021 r. pandemia miała ogromny wpływ na ruch w zdecydowanie większość lotnisk w UE.

W kwietniu 2021 r. największe spadki liczby lotów komercyjnych odnotowano w głównych europejskich węzłach transportu lotniczego: Paryż / Charles de Gaulle (-28,3 tys. lotów komercyjnych w porównaniu z kwietniem 2019, -67 proc.), Amsterdam / Schiphol (-28,2 tys., -67 proc.), Frankfurt nad Menem (-28 tys., -65 proc.) i Monachium (-27,3 tys., -81 proc.).

Ostre spadki widoczne były również w innych głównych portach lotniczych UE, takich jak Barcelona / El Prat (-23,3 tys., -79 proc.), Madryt / Barajas (-22,6 tys., -66 proc.), Roma / Fiumicino (-20 tys., -76 proc. ), Wien / Schwechat (-17,8 tys., -76 proc.), Dublin (-17,2 tys., -86 proc.) i København / Kastrup (-17,1 tys., -81 proc.).

Polskie lotniska, choć nieporównywalnie mniejsze od największych gigantów, także dotkliwie odczuły ograniczenia związane z Covid-19. Największy Polski port lotniczy - lotnisko Chopina w Warszawie – w kwietniu b.r. miał prawie 11 tys. (o 72 proc.) mniej lotów komercyjnych niż w kwietniu 2019 r.