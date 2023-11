Jak wynika z licznika prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w okresie od stycznia do października 2023 roku liczba zarejestrowanych w Polsce osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych BEV (ang. battery electric vehicles) wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 55 procent. Sięgnęła ona 52 327 sztuk (przybyło 18 912). Łącznie flota w pełni elektrycznych, osobowych aut liczyła na koniec października 46 888 sztuk, a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 44 014. Jak odnotowali autorzy raportu, równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec października w Polsce funkcjonowało 3166 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (6378 punktów). W październiku uruchomiono 98 nowych (219 punktów). Widać też drgnięcie, jeśli idzie o popularność ciężarowych aut elektrycznych

– W 2023 r. obserwujemy rekordowe zainteresowanie elektrycznymi samochodami ciężarowymi – sprzedało się ich kilkukrotnie więcej niż łącznie w całym wcześniejszym okresie. Twarde liczby niestety pozostają symboliczne – po polskich drogach wciąż jeździ mniej niż 100 eHDV. W najnowszej odsłonie raportu PSPA „Polish EV Outlook 2023” prognozujemy, że park eHDV w Polsce może liczyć nawet ok. 160 tys. szt. do 2035 r. – komentował Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. Jak dodawał, stanie się tak po spełnieniu określonych warunków, sprzyjających rozwojowi. Podobne głosy słychać w branży TSL.

W listopadzie branża zrównoważonego transportu wystosowała list otwarty, „Siódemka dla elektromobilności”. Napisano w nim „Przemysł motoryzacyjny stoi przed najpoważniejszym od dekad wyzwaniem, związanym z rozwojem zeroemisyjnych technologii w transporcie. Zmiany zachodzące globalnie, polegające na odchodzeniu od napędów konwencjonalnych na rzecz elektrycznych, mogą sprawić, że polski sektor motoryzacyjny utrzyma silną pozycję w krajowej gospodarce, a Polska wyrośnie w branży automotive na nową potęgę gospodarczą Europy, albo będzie nam grozić wykluczenie z europejskiego łańcucha dostaw, redukcja zatrudnienia oraz spadek PKB”. Dalej czytamy: „Wnosimy o podjęcie strategicznych działań w siedmiu, kluczowych dla transformacji obszarach: 1. Przekształcenia Polski w wiodący hub produkcyjny dla sektora elektromobilności (…)”.

Wśród pozostałych sześciu punktów znalazł się rozwój ogólnodostępnej i prywatnej infrastruktury czy wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorstw transportowych w europejskim łańcuchu wartości. List podpisało dotychczas kilkaset podmiotów i instytucji z całego łańcucha wartości zrównoważonego transportu w Polsce, a także osoby prywatne – praktycy, eksperci i liderzy elektromobilności.

