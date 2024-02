W trakcie konferencji prasowej w opolskim oddziale GDDKiA, wiceminister Gancarz odniósł się do realizacji głównych projektów drogowych zaplanowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Etap weryfikacji

"Przechodzimy etap weryfikacji wszystkich programów, które w ostatnich latach były uruchomione, nie zawsze w racjonalny sposób - często decyzje co do dużych inwestycji infrastrukturalnych były dyktowane decyzjami politycznymi. (...) Lista stu obwodnic, rozrosła się do ponad 150, a już dzisiaj wiadomo, że przewidziane nawet na te sto obwodnic środki w wysokości 28 mld, są niewystarczające. Można obiecywać dużo i w ostatnich latach było to widocznym zjawiskiem, drugie to fizycznie realizować" - powiedział wiceminister.

Poprawa dróg powiatowych

Gancarz powiedział, że w najbliższych miesiącach ze szczególną uwagą chce zapoznać się z możliwościami poprawy dróg powiatowych, będących szkieletem komunikacyjnym kraju, z którego korzysta 70-80 proc. mieszkańców Polski. W ocenie wiceministra są one obecnie w bardzo złym stanie, we wszystkich regionach.

Odnosząc się do postulatu utworzenia zjazdu z autostrady A4 w celu skomunikowania tej arterii ze strefą ekonomiczną koło Lewina Brzeskiego, zgłoszonego przez Pawła Podstawkę, przewodniczącego Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj - wiceminister powiedział PAP, że możliwości lepszego wykorzystania istniejącej struktury z terenami o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego będą przedmiotem kolejnych rozmów z zainteresowanymi stronami oraz specjalistycznych analiz. (PAP)

