Trasa S17 będzie jednym z kluczowych połączeń z Ukrainą. Naszemu wschodniemu sąsiadowi zapewni m.in. sprawny dojazd do naszych portów nad Bałtykiem. Ma też skrócić podróż z Lublina w kierunku Lwowa. We wschodniej Polsce do zbudowania został 125-kilometrowy odcinek między podlubelskimi Piaskami a przejściem granicznym w Hrebennem. Obecnie drogowcy mają podpisane umowy na realizację trzech fragmentów między Zamościem a granicą z Ukrainą. Zgodnie z zapisami kontraktów powinny być ukończone latem 2026 r. Teraz rozkręcają się zaś przygotowania do realizacji ekspresówki między Piaskami a Zamościem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie wybrała wykonawcę 10-kilometrowego odcinka z Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. Za 522 mln zł zbuduje go hiszpańska Aldesa. W styczniu drogowcy wybrali zaś wykonawców dwóch innych fragmentów: Piaski–Łopiennik i Krasnystaw–Izbica. Obydwa rozstrzygnięcia zostały zaskarżone. Sporem zajmie się teraz Krajowa Izba Odwoławcza.

