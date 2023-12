Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje na przyszły rok ogłoszenie przetargów na ponad 200 km dróg oraz oddanie do ruchu ponad 175 km nowych dróg krajowych, poinformowała Dyrekcja.

W 2023 r. GDDKiA ogłosiła przetargi na odcinków dróg o łącznej długości blisko 500 km. Przez ostatnie 12 miesięcy do ruchu zostało oddanych blisko 267 km nowych dróg.

Przetargi na 200 km dróg

"Kontynuujemy realizację ambitnych planów inwestycyjnych na drogach krajowych. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wstępne plany na 2024 r. I tak w ramach PBDK i PB100 w przyszłym roku zamierzamy ogłosić przetargi na ponad 200 km dróg. Duże inwestycje na drogach krajowych rozłożone są na lata. I choć każdy z etapów realizacyjnych ma kluczowe znaczenie, to dopiero oddanie do ruchu jest tym momentem, w którym wieloletnia praca zaczyna przekładać się na realną poprawę czasu, komfortu i bezpieczeństwa podróży dla tysięcy kierowców. W 2024 roku planujemy oddać do ruchu ponad 175 km nowych dróg krajowych" - czytamy w komunikacie.

Obecnie w realizacji GDDKiA ma 103 zadania (Programu Budowy Dróg Krajowych - PBDK, Program budowy 100 obwodnic - PB100 oraz dwa zadania spoza PBDK) o łącznej długości 1 301 km. W postępowaniach przetargowych są obecnie 32 zadania o łącznej długości 417,9 km z PBDK oraz siedem obwodnic o długości 54,1 km z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100), wymieniono w materiale.

"W 2023 roku ogłosiliśmy przetargi na realizację 38 odcinków nowych dróg o łącznej długości blisko 500 km i podpisaliśmy 16 umów na zadania o łącznej długości 216 km i wartości około 8,5 mld zł" - czytamy dalej.

Wartość ofert

W 28 przetargach, w których w tym roku wykonawcy składali oferty, średnia wartość najniższej ceny wynosiła 82% szacunków GDDKiA. Ogólnie, średnia ze wszystkich ofert to 97% szacunków GDDKiA.

"W 2023 r. złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z RPBDK oraz PB10 dla 22 zadań. Od początku roku uzyskaliśmy decyzje ZRID dla 28 inwestycji z tych dwóch programów - są to decyzje uzyskane również po wnioskach złożonych w ubiegłym roku" - czytamy dalej.

Przez ostatnie 12 miesięcy do ruchu zostało oddanych blisko 267 km nowych dróg, podała też Dyrekcja.

(ISBnews)