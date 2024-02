Holandia jest idealnym krajem do jazdy na rowerze, nie tylko ze względu na łagodny klimat i płaski krajobraz, ale także dlatego, że zapewnia optymalną infrastrukturę ścieżek rowerowych w miastach i na terenach wiejskich. Ponad 50 proc. holenderskich respondentów, z którymi w 2023 r. przeprowadzono wywiady dla Statista Consumer Insights, stwierdziło, że aby dotrzeć do celu, korzysta z własnego roweru dwa lub więcej razy w tygodniu.

Wśród krajów wybranych do wykresu statista.com, Niemcy, Polska, Indie i Brazylia również wyróżniają się pod względem zamiłowania do jazdy na rowerze jako środka transportu. W tych krajach odsetek osób, które jeżdżą do pracy rowerem dwa lub więcej dni w tygodniu, wahał się od 34 do 36 proc.

Z kolei Korea Południowa i Stany Zjednoczone należą do krajów najbardziej niechętnych takim praktykom. Tylko 12 proc. i 16 proc. ankietowanych, odpowiednio w Korei Południowej i USA, regularnie korzystało z roweru do transportu.

