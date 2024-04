Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Uwaga wszystkich uczestników rynku paliw skupia się w ostatnich dniach w głównej mierze wokół sytuacji na Bliskim Wschodzie. Utrzymujące się ryzyko geopolityczne odpowiada za wysoką zmienność notowań na rynku światowym, ale bez realnego uszczuplenia dostaw ropy z regionu nie grozi nam obecnie trwały wzrost cen surowca. W takiej sytuacji będziemy obserwować zmienność cen przede wszystkim na rynku hurtowym. To z kolei znajduje odzwierciedlenie na poziomie detalicznym.

W tym tygodniu średnie poziomy cen nie odbiegają znacząco od średnich sprzed tygodnia i wynoszą odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 – 6,67 zł/l (+0 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,29 zł/l (+2 gr/l), oleju napędowego 6,73 zł/l (+0 gr/l), autogazu 2,85 zł/l (-1 gr/l).

To oznacza, że ruchy cen na stacjach w większości były niewielkie. Niewiele zmieniły się przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw. Na części stacji benzynę 95 i diesla tankujemy w cenach około 6,50 zł/l a na części 7,00 zł/l. To co się zaczyna zmieniać, to relacja ceny benzyny Pb95 w stosunku do oleju napędowego. Rośnie grupa stacji, na których benzyna Pb95 jest droższa od oleju napędowego.

W ujęciu rok do roku średnio o 7 gr/l więcej płacimy dzisiaj za olej napędowy, natomiast benzyny i autogaz są dzisiaj tańsze odpowiednio o 13 i 22 gr/l.

W następnym tygodniu utrzymuje się ryzyko symbolicznych podwyżek cen benzyn, a w przypadku diesla symbolicznych obniżek.

Ropa naftowa

Na rynku ropy naftowej obserwowaliśmy w ostatnich dniach wyraźny wzrost zmienności a w centrum uwagi rynku pozostawała geopolityka. Tydzień kończymy spadkiem cen ropy Brent o około 3,5 USD/bbl. W piątek rano ceny czerwcowej serii kontraktów wyceniane są na około 87 USD/bbl.

Rynek ropy naftowej w chwili obecnej zaczyna wątpić w eskalację konfliktu Izrael-Iran do tego stopnia, aby realnie zagrozić dostawom ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Tymczasem eksport ropy irańskiej w I kwartale tego roku przekroczył poziom 1,5 mln bbl/d i był najwyższy od trzeciego kwartału 2018 roku. Iran w ramach OPEC+ nie jest objęty limitami produkcji. Zgodnie z ostatnimi danymi IEA w marcu produkcja ropy Irańskiej kształtowała się na poziomie 3,25 mln bbl/d i w skali roku wzrosła aż 23%.

USA z kolei zdecydowały, że przywracają sankcje na wenezuelski sektor naftowy, a firmy mają 45 dni na zakończenie współpracy. W dalszym ciągu możliwe jest jednak uzyskanie indywidualnych licencji na wzór tej wydanej koncernowi Chevron.

(ISBnews/BM Reflex)