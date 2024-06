Nowe naklejki na auta z instalacją LPG - czym są i kogo dotyczą?

Nowe oznaczenia są konsekwencją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z września 2023 roku, które reguluje homologację montażu dodatkowych instalacji gazowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem, każdy właściciel pojazdu wyposażonego w nowo zamontowaną instalację LPG jest zobowiązany do oznaczenia swojego pojazdu dedykowaną tabliczką w formie naklejki. Każda plakietka musi zawierać szczegółowe informacje, takie jak numer świadectwa homologacji, nazwę instalatora, nazwę zakładu montującego instalację oraz numer porządkowy wyciągu ze świadectwa homologacji.

Gdzie i jak umieścić naklejkę?

Plakietka powinna być umieszczona w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, czyli na ramie drzwi lub pod pokrywą komory silnika. Dodatkowo oznaczenie powinno być wykonane z materiałów odpornych na warunki zewnętrzne, aby zapewnić trwałość i czytelność przez długi czas.

Konsekwencje braku naklejki

Nieumieszczenie naklejki na samochodzie z instalacją LPG może prowadzić do poważnych konsekwencji. Pojazd taki nie przejdzie obowiązkowego badania technicznego, co więcej, w przypadku kontroli drogowej brak naklejki może skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Jednak obowiązek wyposażenia pojazdu w tabliczkę informacyjną nie spoczywa bezpośrednio na właścicielu danego pojazdu. Jest to zadanie dla warsztatów montujących instalacje LPG.