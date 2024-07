Ruszają prace nad najdłuższą linią metra w Warszawie. Pojazdy pojadą bez maszynistów?

ZTM poinformowało, że ruszają prace przedprojektowe dla IV linii warszawskiego metra. Odpowiedzialna za to będzie firma Metroprojekt, która przygotuje również koncepcję przebiegu linii M4 i dokumentację niezbędną do realizacji kolejnych etapów planowanej inwestycji. Ten etap projektu ma się zakończyć do 2027 roku.