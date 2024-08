O tym czy trzeba i w jakich sytuacjach należy wpuszczać autobus włączający się do ruchu z zatoki przystanku mówi art. 18. ustawy o ruchu drogowym, który reguluje obowiązki kierującego zbliżającego się do przystanku autobusowego.

W punkcie pierwszym jest jednoznacznie określone, że kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.

Autobus ma pierwszeństwo, ale nie zawsze

Punkt pierwszy art. 18 ustawy o ruchu drogowym w zasadzie jednoznacznie nakazywałby ustąpienie pierwszeństwa autobusowi, który sygnalizuje zamiar włączenia się do ruchu, gdyby nie punkt drugi tego artykułu, który mówi, że kierujący autobusem (trolejbusem), może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kiedy autobus nie ma pierwszeństwa?

W pewnych sytuacjach kierowca samochodu osobowego nie musi przepuścić autobusu nawet w terenie zabudowanym. Kierowca autobusu podobnie jak wszyscy uczestnicy ruchu drogowego zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i przed wjazdem na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię ma obowiązek upewnienia się, że ten manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oznacza to, że manewr włączania się do ruchu nie może wymuszać na innych kierowcach np. gwałtownego hamowania lub wymuszenia zmiany pasa ruchu. Jeżeli więc jedziemy z dozwoloną prędkością i jesteśmy na tyle blisko zatoki, że wpuszczenie autobusu wiązałoby się z gwałtownym hamowaniem lub gwałtownym manewrem zmiany naszego toru jazdy (co tworzy zagrożenie dla innych kierowców) to w takiej sytuacji nie mamy obowiązku wpuszczać przed siebie autobusu, nawet jeśli ten sygnalizuje, że chce opuścić zatoczkę.

Należy też pamiętać, że nie mam obowiązku wpuszczania autobusu, jeśli ten stoi na przystanku i nie sygnalizuje kierunkowskazem chęci włączenia się do ruchu.