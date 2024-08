Stany Zjednoczone są obecnie jedynym krajem w obu Amerykach, który ma szybkie pociągi, które mogą poruszać się z prędkością ponad 200 km/h. Pociągi na północno-wschodnim korytarzu łączącym Waszyngton D.C. i Boston obecnie poruszają się z maksymalną prędkością 241 km/h. Oczekuje się, że nowe zestawy pociągów typu Acela wejdą do eksploatacji jeszcze w tym roku i w końcu zapewnią Stanom Zjednoczonym prawdziwą kolej dużych prędkości, poruszając się z prędkością nieco powyżej 250 km/h.

Niedościgniona chińska kolej

Nawet jeżeli Acela wejdą do eksploatacji, to Stany Zjednoczone nadal pozostaną daleko w tyle za krajami takimi jak Chiny, Francja, Niemcy i Japonia. W tych krajach pociągi poruszają się na regularnych trasach w prędkością około 320, a nawet 460 km/h.

Regularne pociągi dalekobieżne w Chinach osiągają maksymalną prędkość roboczą 350 km/h. Chiny mogą też pochwalić się najszybszym pociągiem świata - Shanghai Maglev, który na krótkich trasach może poruszać się z prędkością 460 km/h. Tak wysoka prędkość możliwa jest dzięki wykorzystaniu niemieckiej technologii lewitacji magnetycznej, która została odrzucona w Niemcy ze względu na wysoką cenę.

W zestawieniu najszybszych pociągów na regularnych trasach francuski TGV, pionier kolei wielkich prędkości, plasuje się za Chińczykami i niemieckim Intercity-Express 3, który pod względem regularnych szybkich kolei dorównał Chinom. Tymczasem Francuzi nadal są w posiadaniu rekordu prędkości, który wynosi 575 km/h.

Świat goni liderów

Meksyk planuje jedną linię kolei dużych prędkości od Mexico City do stanu Querétaro, gdzie na trasie o długości 210 kilometrów składy będą mogły poruszać się z prędkości do 300 km/h.

W trakcie realizacji są projekty w Iraku, który również ma na celu osiągnięcie prędkości 300 km/h na linii o długości 1200 km. Iran buduje linię kolei dużych prędkości, która ma osiągnąć prędkość 250 km/h między Teheranem a Isfahanem, podczas gdy Indie dążą do osiągnięcia 220 km/h na linii o podobnej długości łączącej Mumbaj i Ahmadabad.

W Europie też budują

Projekt Baltic Rail, który jest obecnie realizowany na Litwie, Łotwie i w Estonii połączy te trzy kraje z europejską siecią kolejową poprzez wprowadzenie standardowego rozstawu szyn zamiast rosyjskich szerokich torów, Projekt jest tymczasem finansowany głównie przez UE. Pieniądze z Unii Europejskiej płyną również na planowane modernizacje kolei w Portugalii i Czechach.

Kolej dużych prędkości w Polsce

Choć polski przewoźnik PKP Intercity posiada skały Pendolino, których maksymalna prędkość to 250 km/h, to przez złą infrastrukturę pociągi te jeżdżą znacznie wolniej. Natomiast podróż pociągiem z prędkością powyżej 250 km/h to jak na razie pieśń przyszłości. W ramach nowego CPK Donald Tusk obiecał szybką kolej o prędkości nawet 320 km na godz. Tymczasem w Polsce nie ma przystosowanego prawa, gotowej na to administracji ani tras przystosowanych do jazdy z tak duża prędkością.