Do wyścigu o logistyczny oddział niemieckich kolei stanęła dwóch oferentów, duńska firma logistyczna DSV i CVC Capital Partners, jeden z wiodących na rynku globalnych funduszy private equity z siedzibą w Luksemburgu.

Duńska grupa jest w nieco lepszej sytuacji w porównaniu z konkurencyjnym oferentem CVC Capital Partners, ponieważ uzyskała poparcie zarządu Deutsche Bahn – podaje Bloomberg.

Według informatorów Bloomberga, którzy poprosili o zachowanie anonimowości, DSV finalizuje obecnie warunki umowy kupna DB Schenker i może podpisać umowę już w tym tygodniu.

Sprzeciw związków zawodowych

Twierdzą oni, że każda umowa nadal będzie wymagała zgody rady nadzorczej należącej do państwa Deutsche Bahn. 20-osobowy komitet składa się w równym stopniu z przedstawicieli akcjonariuszy i pracowników.

Jak podaje Bloomberg, związek zawodowy Verdi, który nie ma miejsca w radzie nadzorczej, sprzeciwił się umowie i może próbować wywierać wpływ na przedstawicieli pracowników zasiadających w radzie.

Istnieje również możliwość, że niemieccy politycy mogą próbować udaremnić umowę.

Redukcja zatrudnienia

Według notatki udostępnionej Bloomberg News, w zeszłym tygodniu DSV zobowiązało się ograniczyć zwolnienia do 1600–1900 stanowisk w niemieckiej siedzibie Schenker. DSV oświadczył też,że redukcja zatrudnienia nie będzie dotyczyć stanowisk robotniczych.

Tymczasem Schenker ma własny plan restrukturyzacji, w ramach którego liczba miejsc pracy w Niemczech ma zostać zredukowana o około 800–900 stanowisk do 2028 r. Ta liczba zmniejszyłaby plany DSV, twierdzą osoby zaznajomione ze sprawą.

CVC nie rezygnuje z walki o DB Schenker

CVC wysłało w poniedziałek listy do zarządu i rady nadzorczej Deutsche Bahn, naciskając na pełne rozważenie alternatywnej oferty, którą uważa za lepszą - podaje Bloomberg. Propozycja CVC umożliwiłaby Deutsche Bahn reinwestowanie 1 mld euro, aby zachować prawie ¼ udziałów w spółce (do 24,9 proc.), co według CVC przyniosłoby gwarantowane wpływy w wysokości od 2 mld euro do 2,5 mld euro.