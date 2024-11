Ostatni dzień na miejski rower w Warszawie. Rozstanie z Veturilo tylko na okres zimy

Sobota to ostatnia szansa dla miłośników rowerów, by skorzystać z systemu Veturilo. Od 1 marca do końca listopada w całej Warszawie dostępnych było aż 3281 rowerów, w tym 300 elektrycznych i 30 tandemów, gotowych do wypożyczenia na jednej z 329 stacji. Zobacz, jakie opłaty obowiązują podczas korzystania z miejskiego roweru i dlaczego warto się pospieszyć.