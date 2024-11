Zmiany tras w powiatach podwarszawskich

Zmiany dotyczą powiatów: piaseczyńskiego, legionowskiego, nowodoworskiego, wołomińskiego, mińskiego i warszawskiego zachodniego.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że okazją do zmian były nowe przetargi na obsługę "elek". Trasy zostały po nowemu, bo w miejscowościach aglomeracji powstają nowe osiedla, którym trzeba zapewnić obsługę komunikacyjną, ale tak, by trasy były optymalne i się nie dublowały. Część z nich będzie kursowała częściej, a na najbardziej obciążone linie wyjadą większe autobusy.

W powiacie piaseczyńskim zmieni się trasa autobusów linii L-1. Dotąd okrążały one cmentarz Południowy, a teraz pojadą prosto ul. Masztową. Na odcinku między cmentarzem a urzędem gminy w Lesznowoli trasa tej najstarszej linii lokalnej pokrywa się z trasą linii L-4. Jej autobusy podjeżdżają od południowej strony do nekropolii, a potem przez Łazy, Sękocin, Magdalenkę i Lesznowolę docierają do Mysiadła.

Nowe połączenia w powiecie piaseczyńskim

Właśnie te autobusy (zamiast oznaczonych L-3, które pojadą prosto al. Krakowską), od 1 grudnia będą podjeżdżały do osiedla Walendia, umożliwiając mieszkańcom dojazd m.in. do stacji kolejowej Nowa Iwiczna.

Spore zmiany czekają linię L14. Trasa będzie łączyła Kępę Okrzewską i Kępę Oborską z Konstancinem, a następnie przez Kawęczynek, Słomczyn, Podłęcze i Górę Kalwarię autobusy dojadą do Czerska. Na wybranych kursach będą podjeżdżały do Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie. Nowa trasa zastąpi likwidowaną linię L21. Autobusy linii L16 będą dojeżdżały tylko do Bielawy.

Wzrośnie rola linii L15. Jej trasa w znacznej części pokryje się z wcześniej obsługiwaną przez autobusy L14. Będzie wiodła z Gassów i Ciszycy przez Mirków, centrum Konstancina-Jeziorny i dalej przez Obory, Słomczyn i Kawęczynek do Baniochy – po starych trasach likwidowanych linii L28 i L42.

1 grudnia zadebiutuje też nowa linia L53. Połączy centrum Piaseczna z ul. Energetyczną, a następnie przez Józefosław i Julianów dotrze do Chylic, gdzie jest szkoła podstawowa. Autobusy L53 będą docierały też do ul. Puławskiej, skąd siedemsetkami można dotrzeć do Warszawy.

Koniec obsługi niektórych linii w powiecie piaseczyńskim

Przestaną kursować autobusy linii L21, L28 i L42.

Nowa organizacja tras w powiecie legionowskim i nowodworskim

Zmiany w powiecie legionowskim i nowodworskim obejmą linie L41 i L49.

Autobusy L41 będą podjeżdżały do stacji kolejowej Nowy Dwór Mazowiecki, co poprawi skomunikowanie z pociągami mieszkańcom zachodnich rejonów gminy Jabłonna. Autobusy będą kursować częściej – co 30 minut w godzinach szczytu i co 60 minut w pozostałych porach – w tym w weekend.

Trasa linii L49 zostanie wydłużona do Winnicy. Tym samym mieszkańcy Chotomowa i Jabłonny będą mogli dojechać do tramwajów linii 2 i 17 i do autobusów 509. Autobusy będą kursowały częściej – co 30 minut w dni powszednie i co 60 minut w weekendy. Dodatkowo linię L49 obsłużą większe pojazdy, co poprawi komfort podróżowania.

Dostosowanie połączeń w powiecie wołomińskim

Zmiany czekają też na pasażerów z powiatu wołomińskiego.

Autobusy L26 będą kursowały wyłącznie w Kobyłce (do osiedla przy ul. ks. Kordeckiego) i pojadą częściej niż dotychczas – w dni powszednie co 30 minut w godzinach szczytu i co 60 minut w pozostałych porach. Połączenie Kobyłki z Zielonką przejmie linia L40 na nowej trasie.

Linia L27 obsłuży (w zastępstwie linii L43) obszar Zielonki Bankowej, zapewniając m.in. bezpośrednie połączenie tego osiedla ze stacją kolejową Zielonka, z Kobyłką i Nadmą. Autobusy kursować będą tak jak obecnie co 60 minut w dni powszednie, pozostanie także poranny kurs skrócony zapewniający dogodne połączenie ze szkołami.

Autobusy linii L35 łączącej Stare i Nowe Grabie oraz Duczki z Wołominem pojadą częściej – co godzinę w dni powszednie i co 120 minut w weekendy, z większą liczbą kursów.

Autobusy linii L36 od strony Lipinek i Zagościńca dojadą do pętli przy Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Będą kursowały częściej, co 60 minut w dni powszednie i co 120 minut w weekendy, z większą liczbą kursów. Połączenie południowego Wołomina z centrum miasta przejmie L38.

Wydłużenie i nowa organizacja tras w powiecie wołomińskim

Trasa linii L37 zostanie wydłużona do przystanku Kościół w Kobyłce. Dzięki temu mieszkańcy Leśniakowizny, Ossowa i Turowa zyskają bezpośredni dojazd do Kobyłki. Częstość kursowania się nie, ale autobusy odjeżdżać będą regularnie co 60 minut w dni powszednie i co 120 minut w weekendy.

Autobusy linii L38 obsługujące znaczny obszar Wołomina (w tym duże osiedla), targowisko i zapewniające połączenia ze szkołami i stacją kolejową Wołomin Słoneczna będą kursowały znacznie częściej – w dni powszednie co 30 minut w godzinach szczytu i co 60 minut w pozostałych porach, oraz co 120 minut w weekendy.

Linia L40 stanie się kręgosłupem komunikacyjnym powiatu wołomińskiego. Połączy Marki, Zielonkę, Kobyłkę i Wołomin najkrótszą trasą przez centra tych miast, po drodze mijając przystanki kolejowe Zielonka, Kobyłka, Wołomin i Wołomin Słoneczna oraz Szpital Powiatowy. Autobusy kursować będą co 30 minut w godzinach szczytu i co 60 w pozostałych porach, także w weekendy. Linię obsłużą większe autobusy.

Zmiany tras i zastępstwa w powiecie wołomińskim

Linia L43 zostanie zastąpiona przez L27 i L40 na nowych trasach.

Nowa linia L44 w znacznej mierze przejmie trasę dotychczasowej linii L40 obsługując duży obszar Marek, w tym cmentarz i strefę przemysłową, oraz połączy to miasto z Nadmą, Kobyłką i Wołominem. Autobusy będą kursowały co 60 minut w dni powszednie i co 120 minut w weekendy.

Autobusy linii L46 będą kursowały znacznie częściej, co 30 minut w godzinach szczytu, co 60 minut poza szczytem i w soboty, przy czym w niedziele (z częstością co 70 minut) skończą trasę na przystanku Fabryczna w Markach.

Zmiany organizacyjne w powiatach mińskim i warszawskim zachodnim

W powiecie mińskim przestaną kursować autobusy linii L47 i L48. Organizację komunikacji przejmą samorządy lokalne.

Podobna sytuacja będzie w powiecie warszawskim zachodnim. Przestaną kursować autobusy linii L6, L7, L18 i L29. Zastąpią je linie organizowane przez Grodziskie Przewozy Autobusowe. (PAP)

