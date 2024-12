Ponad 1,6 miliona mieszkańców pomorskiej Metropolii z niecierpliwością czeka na zakończenie bodowy Obwodnicy Metropolitalnej. W ramach inwestycji zostaną wybudowane węzły Żukowo i Lublewo, a także zostanie rozbudowany węzeł Gdańsk Południe na styku istniejących S6 Obwodnicy Trójmiasta oraz S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. Przewidziano również budowę Miejsca Obsługi Podróżnych Widlino. Cała trasa (oba odcinki obwodnicy) mają zostać oddane do użytki w przyszłym toku.

Reklama

/> />

Odcinek między Chwaszczynem a Żukowem

Nieco wcześniej ma być gotowy odcinek między Chwaszczynem a Żukowem. Według planów tym odcinkiem drogi o długości ok. 16,3 km, kierowcy pojadą już w kwietniu 2025 r. Jak zapewniają drogowcy postęp prac nad Obwodnicą Metropolitalną Trójmiasta na odcinku między Chwaszczynem, a Żukowem przekroczył już 90 proc. Inwestycja realizowana jest przez firmę Budimex za 715 mln zł.

/> />

/> />

Odcinek od Żukowa do węzła Gdańsk-Południe

Prace na odcinku o długości ok. 7 km od Żukowa do węzła Gdańsk-Południe, który realizowany jest przez konsorcjum Mirbud/Kobylarnia są nieco mniej zaawansowane. Według drogowców odcinek ten jest gotowy w 65 proc., a jego koszt to 826 mln zł. W przypadku tego fragmentu obwodnicy drogowcy mają czas na zakończenie prac do września 2025 r..

/> />

/> />

Miejsca Obsługi Podróżnych na OMT

Na Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta powstają też Miejsca Obsługi Podróżnych. MOP Widlino (w obu kierunkach), zbudowany będzie na odcinku Żukowo - Gdańsk Południe.