„Informujemy, że zmuszeni byliśmy sprowadzić do zajezdni wszystkie autobusy o napędzie wodorowym Solaris Urbino 12 Hydrogen, w których dziś w godzinach dopołudniowych komputery pokładowe zasygnalizowały awarię” – podało na facebooku MPK Poznań.

Reklama

Jak zapewnia przewoźnik, aby zapewnić realizację kursów liniowych wszystkie wycofane jednostki zostały niezwłocznie zastąpione pozostałym dostępnym taborem. Obecnie poznański przewoźnik wspólnie z producentem autobusów oraz dostawcą paliwa wodorowego pracuje nad wyjaśnieniem przyczyny awarii i rozwiązaniem problemów.

Awaria miała miejsce w poniedziałek 3 lutego w godzinach dopołudniowych, a jej przyczyna nie została jeszcze ustalona.

Poznańska flota Solaris Urbino 12 Hydrogen

25. autobusów wodorowych Solaris Urbino 12 Hydrogen, które zostały zdjęte z trasy, zakupione były w 2023 roku, w ramach pilotażowego projektu związanym z dekarbonizacją floty komunikacyjnej stolicy Wielkopolski.

Solaris Urbino 12 Hydrogen to 12-metrowy autobus niskopodłogowy, wyposażony w wodorowe ogniwo paliwowe o mocy 70 kW, zasilane z magazynów wodoru o pojemności 37,5 kg. Na jednym tankowaniu autobus może przejechać maksymalnie do 350 km. Za jeden autobus Solaris z napędem wodorowym Poznań zapłacił ok. 3,2 mln zł netto, czyli ponad 3,9 mln zł brutto. Część tej kwoty pokryty był z programu Zielony Transport Publiczny, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustalić przyczyny awarii

Określenie przyczyn nagłej awarii wszystkich pojazdów w tym samym czasie ma kluczowe znaczenie dla miasta, ale i dla programu dekarbonizacji transportu miejskiego w całej Polsce. Poznań jest jednym z pierwszych miast, które zdecydowało się na włączenie autobusów z napędem wodorowym swojej floty autobusowej.

Awaria i wycofanie wszystkich pojazdów jednocześnie to pierwsza taka sytuacja w kraju. W tym momencie nasuwa się pytanie dotyczące ich niezawodności, tym bardziej, że włodarze miasta chcą powiększyć tabor autobusów z takim napędem. 12 lutego br. została podpisana z firmą Solaris Bus & Coach umowę na dostawę łącznie 9 nowych pojazdów wodorowych standardowej długości (12 metrów).

– W grudniu ubiegłego roku spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie zakupu autobusów zeroemisyjnych oraz inwestycje w infrastrukturę do ich obsługi. Już w styczniu przedsiębiorstwo zawarło umowę na dostawę 17 przegubowych autobusów elektrycznych, bateryjnych, a teraz jesteśmy świadkami podpisania kolejnej: na zakup łącznie 9 autobusów wodorowych. I co najważniejsze: w przypadku zakupu tych autobusów wsparcie wynosi 100 procent! – powiedział Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.