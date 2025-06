Świat obecnie mierzy się z niepewnością wynikającą z zakłóceń w łańcuchach dostaw, częstych zmian regulacyjnych oraz napięć geopolitycznych, wywołanych m.in. wojną w Ukrainie czy konfliktami na Bliskim Wschodzie. W takim otoczeniu kluczowego znaczenia dla firm nabierają elastyczność i zdolność szybkiego reagowania ze strony ich usługodawców, także tych z branży logistycznej. Dlatego dziś przedsiębiorcy nie szukają już tylko dostawców usług, ale partnerów – takich, którzy potrafią przewidywać ryzyka, doradzać w kluczowych momentach i wspólnie budować ich odporność operacyjną.

To istotna zmiana w postrzeganiu roli logistyki. Z pozycji „zaplecza” awansowała do roli narzędzia strategicznego – realnie wpływając na konkurencyjność, tempo rozwoju i stabilność przedsiębiorstw.

Indywidualne podejście i bliska współpraca

Firma Geis PL od lat buduje swoje relacje z klientami dzięki zaufaniu i partnerskiemu podejściu. Nie działa jedynie jako operator logistyczny, lecz jako doradca – wspólnie z przedsiębiorcą analizuje dane, przewiduje ryzyka i projektuje rozwiązania dopasowane do realiów konkretnej branży.

Indywidualne podejście oznacza m.in. integrację systemów IT, definiowanie wspólnych KPI, wykorzystanie analiz predykcyjnych oraz regularne spotkania operacyjne. Dzięki temu klienci zyskują większą kontrolę nad procesami, większą przewidywalność i gotowość na zmiany.

– Różnica między usługodawcą a partnerem biznesowym polega na tym, że ten drugi bierze współodpowiedzialność za cele firmy, z którą pracuje. Wspieramy naszych klientów nie tylko w realizacji dostaw, ale też w planowaniu całych procesów logistycznych. Nasi eksperci w swoich propozycjach uwzględniają sezonowość, kampanie sprzedażowe, specyfikę branży i lokalne uwarunkowania. To podejście pozwala na skuteczne zwiększanie konkurencyjności klientów i rozwijanie naszej współpracy – mówi Adam Kwiatkowski, Wiceprezes Zarządu Geis PL.

Gotowi na nieprzewidywalne

Jednym z filarów przewagi firmy Geis PL jest gotowość do działania w trudnych warunkach. Doświadczenie, technologia i lokalna obecność pozwalają zespołom błyskawicznie reagować – niezależnie od tego, czy chodzi o zablokowaną trasę, gwałtowne zmiany pogody czy globalne zakłócenia łańcucha dostaw.

– Uważnie śledzimy zmieniającą się sytuację rynkową i geopolityczną, opracowując scenariusze działania na różne ewentualności. Gdy pojawiają się zagrożenia, natychmiast uruchamiamy procedury awaryjne – wytyczamy alternatywne trasy, współpracujemy z lokalnymi służbami i utrzymujemy stały kontakt z klientami. Nie zostawiamy ich samych w kryzysie – jesteśmy z nimi na każdym etapie, niezależnie od okoliczności – podkreśla Paweł Golec, Wiceprezes Zarządu Geis PL.

Technologia, która zapewnia elastyczność

W świecie, w którym liczy się elastyczność, szybkość reakcji i transparentność, technologia staje się niezbędnym warunkiem skutecznego działania oraz realnego wsparcia biznesu klienta. W firmie Geis PL jest ona fundamentem codziennego funkcjonowania i jednym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej. Dzięki niej możliwe jest nie tylko śledzenie przesyłek, ale także optymalizacja tras, alokacja zasobów czy prognozowanie zagrożeń.

Zamiast korzystać z gotowych, sztywnych rozwiązań IT, Geis PL rozwija własne narzędzia informatyczne. Taki model daje pełną swobodę działania: pozwala błyskawicznie reagować na zmieniające się warunki, testować innowacje i wdrażać rozwiązania dopasowane do konkretnej branży oraz modelu operacyjnego klienta – bez opóźnień, kosztownych licencji czy długich wdrożeń.

– Nasze autorskie systemy pozwalają w czasie rzeczywistym modyfikować funkcjonalności, przewidywać opóźnienia, analizować efektywność i automatycznie dostosowywać zasoby do aktualnych potrzeb. Co równie ważne, nasze narzędzia płynnie integrują się z systemami klientów, co znacząco usprawnia planowanie i operacyjną współpracę – uzupełnia Paweł Golec.

Ludzie – fundament sukcesu

Mimo dynamicznej cyfryzacji i rosnącej roli automatyzacji kluczowym ogniwem w łańcuchu wartości wciąż pozostają ludzie. W firmie Geis PL to doświadczeni kierowcy, lokalni dyspozytorzy i menedżerowie operacyjni stanowią fundament skutecznego działania – nie tylko realizując operacje, ale także aktywnie doradzając, rekomendując zmiany i wspierając klientów w rozwoju. Ich znajomość lokalnych realiów, elastyczność oraz gotowość do działania pod presją czasu przekładają się na sprawność operacyjną, której nie da się zastąpić żadnym algorytmem.

Grupa Geis działa w 14 krajach Europy, łącząc międzynarodowe doświadczenia z lokalną perspektywą. Skutecznie przenosi sprawdzone rozwiązania na grunt krajowy, pokazując, że nowoczesna logistyka to nie zestaw standardowych usług, lecz synergia technologii, kompetencji i strategii.

