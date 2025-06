/> />

Ogólna koniunktura gospodarcza w ostatnich miesiącach nie napawa optymizmem. Jak pani ocenia sytuację branży TSL?

Rzeczywiście, obecna sytuacja nie jest wynikiem jedynie ostatnich miesięcy. Zmiany obserwujemy już od 2023 r., a tak naprawdę – od czasów pandemii, która wywróciła branżę logistyczną do góry nogami. Wcześniej wiele aspektów transportu morskiego, lotniczego czy kolejowego było przewidywalnych – znaliśmy sezonowość, a stawki pozostawały w stabilnych widełkach. Pandemia diametralnie zmieniła reguły gry. W szczytowym momencie koszt importu kontenera z Chin sięgał nawet 18 tys. dol. Co istotne, dla klientów większym problemem od ceny była wówczas dostępność miejsca na statku. Dziś stawki są znacznie niższe, choć wciąż wyższe niż jeszcze miesiąc czy dwa temu, a prognozy wskazują na dalszy ich wzrost.

Co będzie miało wypływ na stawki?

Kluczowym czynnikiem pozostaje sytuacja w relacjach handlowych między USA a Chinami. Choć wydawało się, że strony osiągnęły porozumienie w sprawie ceł, jest ono tymczasowe i obejmuje zaledwie trzy miesiące. W efekcie wojny celnej oraz kumulacji chińskich towarów przeznaczonych na rynek amerykański wielu armatorów zdecydowało się przekierować swoje floty właśnie na ten kierunek. To z kolei ograniczyło dostępność miejsca na trasie Azja-Europa, co przełożyło się na wzrost stawek frachtowych.

W jakich obszarach transportu Linktis Global Forwarding Sp. z o.o. widzi największy potencjał do zagospodarowania i co będzie głównym obszarem państwa działalności w przyszłości?

W Linktis Global Forwarding równomiernie rozwijamy wszystkie trzy moduły transportu – morski, lotniczy i kolejowy. Polska jako kraj importowy, koncentruje się głównie na transporcie morskim, który ze względu na relatywnie niskie koszty cieszy się największym zainteresowaniem. Ciekawą alternatywą okazał się Jedwabny Szlak, czyli kolejowe połączenie Chiny-Polska. Choć wcześniej występowały na nim zakłócenia wynikające m.in. z wprowadzenia przez Rosję listy towarów sankcyjnych oraz konfiskat, sytuacja uległa stabilizacji. W obecnych realiach, gdy transport morski wymaga opływania Afryki (ze względu na ataki Huti na statki w rejonie Morza Czerwonego), kolej stanowi konkurencyjną, a przy tym tańszą niż lotnicza opcję przewozu. Intensywnie rozwijamy także konwencjonalną kolej towarową dla produktów sypkich, choć segment ten pozostaje wymagający. Planujemy dalsze inwestycje w specjalizacje transportu morskiego, obejmujące m.in. ładunki nieskonteneryzowane, transport w kontrolowanej temperaturze czy przewozy ciężkich ładunków. Potencjał dostrzegamy również w dalszym rozwoju frachtu lotniczego. Konflikt na Ukrainie skłonił nas do intensywnego rozwoju kompetencji w zakresie obsługi ładunków militarnych, czego efektem było uzyskanie certyfikatu WSK. Udział tego typu przewozów w naszej działalności dynamicznie i systematycznie rośnie. Dalszy rozwój polskiej gospodarki otwiera przed firmami takimi jak nasza szerokie perspektywy wzrostu we wszystkich segmentach transportu.

Czy planujecie nowe usługi lub inwestycje

Mamy pomysł na nowe usługi, które obecnie nie mają odpowiedników na rynku, jednak na tym etapie wolę nie zdradzać szczegółów. Z pewnością wyróżnikiem jest dla nas rozwój kolei konwencjonalnej – rozwiązania rzadko spotykanego wśród firm spedycyjnych obsługujących transport morski, lotniczy i kolejowy, które zazwyczaj skupiają się na przewozach kontenerowych. Rozważamy otwarcie kolejnych oddziałów w Polsce. Inwestycje są w naszych planach i ich realizacja przewidziana jest na najbliższe lata.

Na tak trudnym rynku, jak walczyć o klienta?

Stawiamy na jakość – dla nas oznacza to indywidualne podejście do każdego klienta, niezależnie od jego wielkości. Wyróżnia nas elastyczność i zdolność dopasowania się do potrzeb zarówno w obszarze operacyjnym, jak i pozaoperacyjnym. Kluczową wartością jest kompleksowa obsługa: jeden dedykowany opiekun prowadzi klienta przez wszystkie moduły transportu, co zapewnia ciągłość komunikacji i poczucie bezpieczeństwa. Klienci cenią nasze kompetencje, zaangażowanie i elastyczność, wybierając nas jako preferowanego partnera logistycznego

Mówi się, że dziś sprzedaje się kompleksowość. Jak to wygląda w państwa firmie?

Oferujemy kompleksowe usługi transportowe w formule door-to-door, obejmujące odbiór ładunku, przewóz, odprawę celną, magazynowanie, przeładunki oraz dostawę. Nasze podejście wykracza jednak poza samą logistykę, stawiamy na bliski kontakt i doradztwo. Kiedy klient napotyka wyzwanie, może liczyć na pełne wsparcie: transparentnie przedstawiamy możliwe scenariusze, ryzyka i korzyści, pomagając wybrać optymalne rozwiązanie. Proaktywnie informujemy o zmianach rynkowych i potencjalnych zagrożeniach, by nasi partnerzy mogli z wyprzedzeniem planować działania. Rozumiemy, jak kluczowy jest szybki przepływ informacji – wiemy, że decyzje w logistyce muszą opierać się na aktualnych danych. Nasz doświadczony zespół specjalistów z powodzeniem obsługuje każdy rodzaj towaru, od general cargo, przez żywność, elektronikę, odzież czy mienie przesiedleńcze, po ładunki militarne i nieskonteneryzowane.

Jakie są największe wyzwania, zarówno dla firmy, jak i klientów?

Największym wyzwaniem, przed którym stoi nasza firma, jest zapewnienie równomiernego rozwoju usług we wszystkich segmentach działalności. To zadanie wymaga nie tylko systematycznego poszerzania oferty, ale przede wszystkim budowy kompetentnego i zaangażowanego zespołu, który będzie gotowy sprostać rosnącym wymaganiom rynku. W miarę jak realizujemy coraz większe i bardziej złożone projekty, konieczne staje się nieustanne doskonalenie procesów operacyjnych oraz inwestycje w rozwój pracowników – zarówno pod względem umiejętności technicznych, jak i zarządczych. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest harmonijne łączenie innowacji technologicznych z kapitałem ludzkim, co pozwala nam elastycznie reagować na dynamiczne zmiany rynkowe i spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Taki model rozwoju stawia nas w roli partnera, na którym można polegać przy realizacji skomplikowanych, wielomodalnych przedsięwzięć logistycznych. Z kolei dla naszych klientów najistotniejszym problemem jest nieprzewidywalność rynku oraz niestabilność stawek frachtowych. Zawirowania geopolityczne powodują gwałtowne wahania cen, co utrudnia długoterminowe planowanie.

