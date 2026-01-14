Wyraźna deklaracja ministra infrastruktury

Deklaracja padła na antenie Radia ZET, gdzie minister jednoznacznie zapowiedział odejście od modelu prywatnej koncesji na tym odcinku. Umowa z obecnym operatorem – spółką Stalexport Autostrada Małopolska – wygasa w marcu 2027 roku.

„Za rok w marcu kończy się umowa z koncesjonariuszem i nie zamierzamy powierzać dalej podmiotowi prywatnemu tego zadania. Od marca 2027 osobówki będą jeździły tamtędy bez opłat” – powiedział minister infrastruktury w Radiu ZET.

Opłaty za przejazd autostradami w Polsce

Zapowiedź ministra wpisuje się w szerszą politykę rządu dotyczącą opłat drogowych. Od 1 lipca 2023 roku kierowcy samochodów osobowych i motocykli nie płacą za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA (A2 Stryków–Konin, A4 Wrocław–Sośnica).

Jednocześnie w Polsce nadal funkcjonują trzy płatne odcinki koncesyjne:

A4 Katowice–Kraków – umowa wygasa w 2027 r.

– umowa wygasa w 2027 r. A2 Konin–Nowy Tomyśl–Świecko – umowa obowiązuje do 2037 r.

– umowa obowiązuje do 2037 r. A1 Rusocin – Nowa Wieś - umowa obowiązuje do 2039 r.

Autostrada A4 między Katowicami a Krakowem to jeden z najbardziej ruchliwych odcinków w kraju, od lat krytykowany za wysokie opłaty, kolejki na bramkach i standard infrastruktury odbiegający od nowszych odcinków A4.