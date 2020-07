; - W III kwartale br. pierwsze przetargi na odcinki do realizacji w formule „Projektuj i buduj”; - W III kwartale 2021 r. przetargi na odcinki budowane tradycyjnie; - W 2025 r. zakończenie budowy całej S6 wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

Jednak zanim dojdzie do ogłoszenia nowych przetargów musieliśmy oficjalnie anulować poprzednie, ogłoszone jesienią 2015 roku. Wiąże się to nie tylko z finansowaniem inwestycji, ale również formułą przetargu. Poprzednie przetargi były dwuetapowe, ograniczone, gdzie w pierwszym etapie przeprowadzaliśmy prekwalifikację wykonawców. Dodatkowo w związku ze znacznym upływem czasu zmianie uległa sytuacja podmiotowa wykonawców ubiegających się wówczas o zamówienie. Nowe przetargi, tak jak wszystkie ogłaszane obecnie na nowych zasadach, będą postępowaniami jednoetapowymi. W 2019 roku oficjalnie unieważniliśmy przetarg na odcinek Koszalin - Słupsk, a teraz na Słupsk – Lębork.

Przypomnijmy, że kierowcy mają już do dyspozycji zachodnią część drogi ekspresowej, od węzła z S3 Goleniów Północ do węzła Koszalin Północ. To ponad 95 km dwujezdniowej, bezpiecznej, drogi ekspresowej. Trwa przebudowa wspólnego odcinka S3 i S6, pomiędzy węzłami Goleniów Północ i Rzęśnica. Docelowo jednak droga S6 będzie pod Goleniowem przecinać S3 i biec po północno-zachodniej stronie Szczecina, by włączyć się do A6 na węźle Szczecin Zachód. To blisko 52 km nowej drogi, na którą opracowujemy koncepcję programową.

Jeszcze w tym roku, w IV kwartale, ogłosimy przetarg na realizację blisko 8-kilometrowego odcinka od końca obwodnicy Koszalina do końca obwodnicy Sianowa. To odcinek, na którym wystąpiły odmienne warunki geologiczne w postaci podziemnego jeziora ulokowanego poniżej poziomu prowadzonych badań geologicznych. Opracowano już dokumentację i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Trwa jeszcze aktualizacja projektu pod planowany węzeł Gorzebądz.

Dla odcinków przyszłej S6 na wschód od Koszalina do początku obwodnicy Słupska, o długości ponad 46 km, opracowywany jest obecnie projekt budowlany. Ten fragment będzie realizowany w formule tradycyjnej, po uzyskaniu przez GDDKiA decyzji ZRID. Przetargi na wyłonienie wykonawców prac budowlanych planowane są w III kwartale 2021 roku, tak by realizacja zakończyła się w 2025 roku.

W tym samym roku ma też zakończyć się realizacja pozostałej części S6 w województwie pomorskim, która będzie prowadzona w formule „Projektuj i buduj”.

Dla odcinków od Lęborka do Bożegopola Wielkiego oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej przetargi na wyłonienie wykonawców prac projektowych i budowlanych planujemy ogłosić w III kw. br. z kolei na S6 Słupsk – Lębork w IV kw. br.

W realizacji jest ponad 40-kilometrowy odcinek S6 pomiędzy węzłami Bożepole Wielkie i Gdynia Wielki Kack. Trasę ze względu na długość podzielono na trzy odcinki realizacyjne: Bożepole Wielkie - Luzino, Luzino - Szemud oraz Szemud - Gdynia. Obecnie prowadzone są prace ziemne, przy usuwaniu kolizji z sieciami teletechnicznymi, a także przy obiektach mostowych, gdzie montowane są już pierwsze belki ustrojów nośnych. Ponadto pojawił się pierwszy fragment przyszłej drogi ekspresowej z nawierzchnią bitumiczną. Pierwsze samochody pojadą po niej pod koniec 2021 r.

Źródło informacji: GDDKiA