Jak czytamy w "Rz", w przyszłym miesiącu do historii przejdzie „gierkówka” – czteropasmówka łącząca Śląsk z Łodzią i Warszawą, najbardziej obciążona ruchem droga w Polsce. W sierpniu zniknie jej ostatni, siedmiokilometrowy fragment, jaki pozostał jeszcze w województwie łódzkim.

"Do końca wakacji na odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem ma być gotowa cała wschodnia jezdnia autostrady A1, choć jeszcze przez miesiąc ruch będzie prowadzony jednym pasem w kierunku Łodzi i jednym w stronę Katowic" - napisano.

Dodano, że podzielona na pięć odcinków budowa brakującego kawałka A1 to jedna z najważniejszych obecnie inwestycji drogowych w Polsce, której realizacja nabrała dużego tempa.

Jak podaje gazeta, z początkiem października na całym 81-kilometrowym fragmencie od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy kierowcy będą mieli do dyspozycji betonową nawierzchnię jednej jezdni z dwoma pasami w każdą stronę.

"Jeszcze przed końcem roku włączone do ruchu zostaną już obie jezdnie na odcinkach od granicy województw śląskiego i łódzkiego do Radomska, pomiędzy Radomskiem i Kamieńskiem oraz Piotrkowem Trybunalskim i Tuszynem. Natomiast całą A1 – od Trójmiasta do granicy z Czechami – będziemy jeździć w II połowie 2022 r." - czytamy w "Rz".