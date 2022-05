Łączna długość tych odcinków to około 44,5 km.

Szlak Via Carpatia - częściowo już dostępny, a częściowo realizowany i projektowany - liczy kilka tysięcy kilometrów. To kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową.

W Polsce Via Carpatia to trasa, której łączną długość szacuje się na około 700 km. W eksploatacji jest nieco ponad 213 km, a w realizacji ponad 272 km.

W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą w Polsce odcinki dróg ekspresowych S61, S16, S19 między miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Do połowy kwietnia tego roku w ramach szlaku Via Carpatia w Polsce do użytkowania oddano 205,4 km: obwodnicę Suwałk i jej przedłużenie do węzła Raczki w ciągu S61 oraz jednojezdniowe obwodnice Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego (będą rozbudowane o drugą jezdnię) w ciągu drogi ekspresowej S19, zachodnią obwodnicę Lublina w ciągu S19, a także trasę Sokołów Małopolski - Stobierna - Rzeszów Południe (jednojezdniowy fragment będzie rozbudowany o drugą jezdnię).

Najnowszy fragment szlaku został oddany do użytku przed samą majówką i liczy ponad 8 km. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem.

W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.) zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiego odcinka trasy Via Carpatia.