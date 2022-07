W tym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zacznie podpisywać z wykonawcami pierwsze aneksy do kontraktów, które zwiększą limit waloryzacji do 10 proc. Ma to być odpowiedź na gwałtowanie rosnące koszty materiałów. Ceny części z nich, np. stali, w ostatnich dniach ustabilizowały się na wysokim poziomie, inne – choćby asfalt – wciąż drożeją. Drogowcy zakładają, że wszystkie aneksy (ponad 130) zostaną zawarte do końca sierpnia. 10-proc. waloryzacja obejmie zarówno nowe kontrakty, jak i te starsze, podpisywane od 2019 r., w których granica zwiększania wartości umowy wynosiła 5 proc., i jeszcze wcześniejsze. Rząd zabezpieczył już dodatkowe środki na ten cel. Do Programu budowy dróg krajowych i autostrad dorzucono 2,6 mld zł, a do Programu budowy 100 obwodnic – 115 mln.