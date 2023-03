Dokładne plany drogowcy ogłosili na spotkaniu z branżą budowlaną. Ten rok może być jednym z rekordowych pod względem wartości ogłoszonych przetargów. Do 15 zadań na budowę 480 km ekspresówek lub ważnych tras krajowych w ramach rządowego programu budowy dróg dołączonych zostanie 12 postępowań na budowę obwodnic o łącznej długości 85 km (w ramach programu 100 obwodnic na lata 2020–2030).

Reklama

Drogi na ukos

Po realizacji głównego „rusztu” dróg ekspresowych i autostrad, które przecinają Polskę z północy na południe (S3, A1, S7) czy z zachodu na wschód (A2, A4), teraz rozkręca się budowa arterii przecinających nasz kraj na ukos. Jak droga S74, która połączy centralną Polskę z Podkarpaciem. Będzie ona przebiegać od okolic Piotrkowa Trybunalskiego i autostrady A1 przez Kielce, Sandomierz do Stalowej Woli, gdzie połączy się z S19, czyli trasą Via Carpatia. Niedawno ogłoszono postępowania na realizację trzech odcinków – od przedmieść Kielc do Opatowa i od granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego do miejscowości Mniów położonej na północny zachód od Kielc. W 2027 r. droga S74 będzie miała 110 km długości i będzie przecinać na ukos niemal całe województwo świętokrzyskie. W kolejnych latach mają powstać brakujące odcinki tej trasy w woj. łódzkim i na Podkarpaciu.

Reklama

Niedługo ma się też rozkręcić budowa ekspresówki S11, która połączy Koszalin, Piłę, Poznań i Górny Śląsk. W tym roku zostaną ogłoszone przetargi na cztery odcinki tej trasy. Jeden z nich powstanie na Pomorzu Zachodnim – na północ od Szczecinka. Trzy pozostałe postępowania będą dotyczyć odcinków na terenie Wielkopolski – jednego na północ od Poznania, a dwóch między Ostrowem Wielkopolskim a Olesnem. Docelowo trasa S11 łącząca Wybrzeże z Górnym Śląskiem, mając ok. 550 km, będzie jedną z najdłuższych w Polsce. Ale na jej ukończenie trzeba będzie poczekać do początku kolejnej dekady.

W tym roku drogowcy chcą też wybrać wykonawcę odcinka trasy S10 ze Stargardu Szczecińskiego do Piły. To fragment ważnej arterii, która ma połączyć Szczecin z Warszawą. W 2022 r. udało się wybrać wykonawców budowy odcinka między Bydgoszczą a Toruniem. W efekcie w 2026 r. ekspresówka zastąpi ruchliwą i niebezpieczną drogę jednojezdniową, która teraz łączy oba miasta. Cała S10 łącząca Pomorze Zachodnie z Mazowszem może być ukończona na przełomie tej i następnej dekady.