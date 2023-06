Dla podróżujących do Świnoujścia prawdziwą rewolucją będzie oddanie do użytku tunelu łączącego wyspy Wolin i Uznam. Podziemny przejazd o długości 1,5 km zostanie otwarty na początku wakacji. – Jest już pozytywna opinia strażaków. Trwają jeszcze próby odbiorowe, ale wszystko wskazuje na to, że tunel otworzymy na przełomie czerwca i lipca – mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest inwestorem zastępczym budowy przejazdu. Dzięki tej inwestycji w drodze na wyspę Uznam nie trzeba będzie już czekać w długich kolejkach do promów kursujących przez Świnę.

W lipcu ma być otwarty 23-kilometrowy odcinek trasy Via Baltica (S61) między Ełkiem i miejscowością Wysokie. Droga powinna ułatwić dojazd z Mazowsza na Suwalszczyznę i w stronę krajów nadbałtyckich. Ekspresowa trasa S61 będzie się już nieprzerwanie ciągnąć na 160-kilometrowym odcinku z Łomży do granicy z Litwą. Kolejny fragment Via Baltiki, w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej, ma zostać otwarty jesienią tego roku. Ostatni, brakujący odcinek trasy S61 w pobliżu Łomży będzie zaś ukończony w 2025 r.

