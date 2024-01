Już jesienią eksperci alarmowali na łamach DGP, że Rada Ministrów niezgodnie z przepisami dopisała we wrześniu do rządowego programu budowy dróg trasę S8 z Białegostoku przez Augustów do Raczek. Złamano wówczas zapisy ustawy ocenowej, bo nie wykonano strategicznej analizy oddziaływania na środowisko. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza nam teraz, że procedury nie zostały dopełnione. „W odniesieniu do inwestycji drogowych w województwie podlaskim przepisy nie zawsze były respektowane, dlatego obecnie zachodzi konieczność przeprowadzenia wszystkich procedur z tego wynikających” – napisał nam rzecznik resortu Rafał Jaśkowski.

