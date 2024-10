W tunelu południowej obwodnicy Warszawy zaplanowano symulacją wielkiego wypadku drogowego. W ćwiczeniach wezmą udział: straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, Inspekcja Transportu Drogowego a także służby wojewody mazowieckiego, m. st. Warszawy oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Ćwiczenia mają m.in. sprawdzić współpracę służb państwowych i miejskich – mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przetestowane zostaną także scenariusze ewakuacji z tunelu. Otwartym w grudniu 2021 podziemnym przejazdem pod Ursynowem dotąd przejechało ponad 80 mln pojazdów. Dziennie korzysta z niego od 70 do 100 tys. aut. Dotąd nie doszło tam do groźnego wypadku. Odnotowano jedynie pojedyncze kolizje.

Zamknięty tunel południowej obwodnicy

Reklama

W sobotę, 19 października od godziny 20. na południowej obwodnicy pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów zaczną być wprowadzane zmiany w organizacji ruchu. Na początek zamknięte zostaną lewe i środkowe pasy ruchu w obu nawach tunelu. Następnie nawa północna (w kierunku Poznania) zostanie zamknięta, a ruch z niej będzie przełożony do nawy południowej (w kierunku Siedlec). Oznacza to, że kierowcy będą się poruszać tą jezdnią w obu kierunkach. Będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu. Około godz. 23:45 zamknięta także zostanie nawa południowa i w efekcie tunel będzie całkowicie nieprzejezdny. Ruch ciężarówek zostanie skierowany objazdami na drogę nr 50 -przez Grójec i Górę Kalwarię. Kierowcy samochodów osobowych będą mogli ominąć tunel m.in. ul. Gandhi na Ursynowie. Po zakończeniu ćwiczeń w niedzielę, 20 października od około godz. 5 rano ruch będzie stopniowo przywracany.