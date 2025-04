Eksperymentalny odcinek S8 doczekał się remontu. Jest czterech chętnych [MAPA]

Droga ekspresowa S8 to jedna z ważniejszych tras na mapie Polski, którą prawie na całej długości na odcinku z Białegostoku do Wrocławia, kierowcy mogą mknąć z prędkością 120 km. Jest jednak jeden odcinek na tyle zniszczony, że zarządca dróg zmuszony był wprowadzić ograniczenie prędkości. Teraz GDDKiA będzie go remontować.