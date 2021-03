Prezes Pesa Bydgoszcz podczas panelu poświęconemu m.in. nowoczesnym, szybkim, cichym i bezemisyjnym taborom kolejowym Europy powiedział, że firma od dwóch lat pracuje nad nową platformą pojazdów, które mają się charakteryzować niskoemisyjnością, bezpieczeństwem i wygodą.

"Nasze pojazdy elektryczne będą przygotowane do zaakceptowania baterii i będą również przygotowane do silników wodorowych w modułach dojazdowych. Czyli tam, gdzie brakuje nam elektryfikacji - tak jak w tej chwili na silniach dieslowych - my przygotowujemy to do wodoru i do baterii" - powiedział Zdziarski.

Dodał, że również te pojazdy, które mają elementy silników diesla, są już dzisiaj projektowane jako niskoemisyjne.

"Chcemy tę naszą pierwszą lokomotywę wodorową - którą tak naprawdę testujemy i będziemy ją pokazywali już w tym roku - uruchomić, poddać testom, tak żeby w przyszłym roku zaczęła już być w pełni sprawną, certyfikowaną i homologowaną lokomotywą testującą wodór, jako paliwo główne" - powiedział Zdziarski.

Jak dodał, będzie to dla firmy pewnego rodzaju przygotowanie do wejścia z pojazdami pasażerskimi z napędem wodorowym. Przypomniał, że Pesa w tym obszarze pracuje z Grupą PKP i z Orlenem, "który w wodorze jest ekspertem".

"Wydaje się, że ten termin końca tego roku na uruchomienie tej pierwszej naszej lokomotywy jest jak najbardziej do dotrzymania i realny" - zapewnił prezes.

Pesa pod koniec grudnia 2019 r. zapowiadała, że w 2021 r. mają się odbyć pierwsze próby eksploatacyjne pojazdów kolejowych z napędem wodorowym

Pesa Bydgoszcz jest największym polskim producentem pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.