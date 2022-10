Zaproszenie do zgłoszenia jest otwarte od wtorku godz. 12.00 do 25 października godz. 12.00 dla wnioskodawców z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Aby zdobyć bilet, młodzi ludzie muszą wejść na Europejski Portal Młodzieżowy i odpowiedzieć na 5 pytań konkursowych i jedno pytanie dodatkowe.

Kandydaci, urodzeni między 1 stycznia i 31 grudnia 2004 r., którzy pomyślnie przejdą procedurę konkursową, będą mogli podróżować po Europie przez okres do 30 dni od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

"Rok 2022 jest Europejskim Rokiem Młodzieży i jest to kluczowy moment w historii Europy. Musimy skupić się na młodszych pokoleniach i zaoferować im możliwość poszerzenia horyzontów, by zbudować świat, który będzie bardziej połączony i tolerancyjny. To właśnie kryje się za inicjatywą DiscoverEU. Dzięki podróżowaniu młodzi ludzie mogą odkryć naszą różnorodność, ale także przekonać się o tym, jak wiele nas łączy" - powiedziała komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel.

DiscoverEU jest obecnie częścią programu Erasmus+, w związku z czym do udziału w konkursie kwalifikują się również uczestnicy z Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Laureaci konkursu będą mogli ponownie skorzystać z karty rabatowej, która zapewni im dostęp do ponad 40 tys. zniżek w zakresie transportu publicznego, kultury, zakwaterowania, wyżywienia, sportu i innych usług dostępnych w kwalifikujących się krajach.

Z Brukseli Łukasz Osiński