Wzrost liczby pasażerów we wrześniu wyniósł 8,5 proc. w ujęciu rocznym, a średnia odległość przejazdu pasażera osiągnęła wartość 68,8 km, o prawie 2 km więcej niż we wrześniu 2022 r. - poinformował UTK.

Pasażerowie wracają na koleje

Jak zaznaczył Urząd, liczba pasażerów, średnia odległość, a także wyniki pracy przewozowej i eksploatacyjnej we wrześniu 2023 r. to wartości najwyższe osiągnięte w tym miesiącu od ponad dekady. Liczba pasażerów we wrześniu była jedną z najwyższych od początku 2023 r., więcej pasażerów kolej przewiozła w maju – wówczas było to 32,3 mln osób.

W stosunku do sierpnia 2023 r. wzrost liczby pasażerów wyniósł prawie 1,1 mln, ale średnia odległość, na jaką podróżował pasażer we wrześniu, była niższa o ponad 17 km niż w sierpniu 2023 r. Spadły też wartości pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej.

Koleją bliżej do pracy i szkoły

„Na tak dobre wyniki wpłynęły wyższe liczby pasażerów w relacjach aglomeracyjnych i regionalnych. Oznacza to, że kolej zyskuje jako środek transportu w dojazdach do pracy i szkół. O wyborze pociągu przy tego typu podróżach niewątpliwie decydują względy ekonomiczne i ekologia. Kolej stale się rozwija, natomiast wiele kwestii musi jeszcze ulec poprawie. Trwające na sieci remonty, zmiany funkcjonowania połączeń, opóźnienia pociągów – to utrudnienia, które z perspektywy planowania codziennych podróży są kłopotliwe. Podobnie jest również z utrzymującym się zatłoczenie porannych składów" - ocenił Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

Skromniejsze przewozy towarowe

We wrześniu 2023 r. koleją przetransportowano prawie 19,9 mln ton ładunków, co w zestawieniu z analogicznym miesiącem w 2022 r. oznacza spadek o 0,6 mln ton, czyli prawie 3 proc., spadły też wartości pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej. Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku we wrześniu 2023 r. wyniosła 264 km, to o prawie 7 km więcej niż we wrześniu 2022 r.

„Wrzesień pod względem masy towarów obsłużonych koleją i wykonanej pracy przewozowej to najlepszy miesiąc trzeciego kwartału. Dynamika spadku tych parametrów rok do roku była najniższa w perspektywie ostatnich miesięcy. Sytuacja na wschodniej granicy mocno ograniczyła dostawy ładunków, co wymusiło na przedsiębiorstwach poszukiwanie alternatywnych łańcuchów dostaw. Stagnacja w strefie euro i spadek stawek frachtu morskiego to kolejne niekorzystne trendy dla kolejowych spółek przewozowych. Rynek potrzebuje czasu, aby dostosować się do nowych uwarunkowań” – ocenił Prezes UTK.

Renesans przewozów kolejowych

Od początku 2023 r. kolej jako środek transportu wybrało ponad 276,1 mln osób, wartość wykonanej przez pociągi pasażerskie pracy przewozowej wyniosła ponad 19,5 mld pasażerokilometrów, a pracy eksploatacyjnej ponad 142,8 mln pociągokilometrów.

W zestawieniu z okresem styczeń-wrzesień 2022 r. oznacza to wzrosty: liczby pasażerów o ponad 27 mln, czyli o niemal 11 proc., wartości pracy przewozowej o ponad 1,7 mld pasażerokilometrów, czyli o prawie 10 proc., a pracy eksploatacyjnej o prawie 3,1 mln pociągokilometrów, czyli o 2,2 proc.

